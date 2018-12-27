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Кожен українець щомісяця
витрачає на ліки понад 500 грн

Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58

  yama написав:
  Vint написав:Раз в неделю баня с прорубью по 50 грн/два часа и аптечная мафия без сверхприбылей

это где такая шара по ценах ?

Общая баня на берегу реки, обл. центр.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:50

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

  zРадио написав:Посмотрите на телевизионную рекламу - я просто прозреваю последние годы. Уже порядка 60%, а то и 70% рекламного времени занимает фарма. И там не рекламируют лекарства, применяемые при тяжелых (и дорогих в лечении) патологиях. Так рекламируют "фуфломицины", доступные без рецепта, которые подавляющее большинство людей сами себе и прописывают.

категорически согласен!
когда моей дочке прописывают всякие афлубины, эргофероны и прочую воду или таблетированный мел, то значит ребенок здоров.
просто врачи сидят уже давно и плотно на ставке у фармкомпаний. и рекламы такое количество потому, что вода дешевая, а "афлубины" дорогие, вот только разницы нет.
кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.
  zРадио написав:В итоге десятки миллиардов гривен уходят не на здоровье украинцев, а на обогащение мошенников-фармацевтов/гомеопатов и владельцев телеканалов...
Со средними расходами 1 украинца на лекарства в 6-7 тыс грн в год, можно было бы запустить очень неплохую национальную программу медицинского страхования, покрывающую даже дорогое оперативное лечение и лечение хронических заболеваний

100000000%
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:58

  yama написав:Мілдронат - плацебо-препарати.

хз, почему тогда этот препарат входит в запрещенные как допинг?
тут сложно согласиться, я его сам принимал и знаю разницу с ним и без него.
из отрицательного - создаёт нагрузку на печень.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:12

  Pegasmaster написав:кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.


По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).

Бороться с самолечением и ненужными назначениями на страничке ФБ для главы МОЗ все-таки маловато. Понятно, что открыто воевать с телевизионной и фармацевтической мафией чревато. Но хотя бы частично Супрун без труда могла, если бы хотела, навести порядок на критических направлениях.

Например, антибиотики рекламировать и свободно отпускать в аптеках категорически нельзя! Самовольное их назначение приводит к формированию резистентности у бактерией, и влияет это не только на горе-целителей, которые самовольно их принимают сами и рекомендуют родственникам/друзьям, но и всех остальных.

С такими темпами бесконтрольного использования скоро не останется препаратов, которыми можно будет эффективно лечить относительно легкие ангины и дизентерии, не говоря уже о пневмониях и холерах...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:58

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:23

  Faceless написав:
Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.


Допускаю, что развод достигает и таких масштабов.
Я как-то в аптеке стоял в очереди, был третьим, передо мной двое взяли синупрет, одному врач выписал, другому аптекарь на месте порекомендовал, для справки синупрет удостоен высокого звания фуфломицин 2013 года, и не имеет ни единого доказательства профпригодности, и стоит бешенных денег, гривен 250, на неделю пустопорожнего приема.
Я взял на 100 грн, вполне приемлемых лекарства, которые благополучно помогли сыну пережить ОРВИ.
freeze
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