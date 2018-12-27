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Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58
yama написав: Vint написав:
Раз в неделю баня с прорубью по 50 грн/два часа и аптечная мафия без сверхприбылей
это где такая шара по ценах ?
Общая баня на берегу реки, обл. центр.
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Vint
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Додано: Пон 07 січ, 2019 19:50
zРадио написав:
Посмотрите на телевизионную рекламу - я просто прозреваю последние годы. Уже порядка 60%, а то и 70% рекламного времени занимает фарма. И там не рекламируют лекарства, применяемые при тяжелых (и дорогих в лечении) патологиях. Так рекламируют "фуфломицины", доступные без рецепта, которые подавляющее большинство людей сами себе и прописывают.
категорически согласен!
когда моей дочке прописывают всякие афлубины, эргофероны и прочую воду или таблетированный мел, то значит ребенок здоров.
просто врачи сидят уже давно и плотно на ставке у фармкомпаний. и рекламы такое количество потому, что вода дешевая, а "афлубины" дорогие, вот только разницы нет.
кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.
zРадио написав:
В итоге десятки миллиардов гривен уходят не на здоровье украинцев, а на обогащение мошенников-фармацевтов/гомеопатов и владельцев телеканалов...
Со средними расходами 1 украинца на лекарства в 6-7 тыс грн в год, можно было бы запустить очень неплохую национальную программу медицинского страхования, покрывающую даже дорогое оперативное лечение и лечение хронических заболеваний
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Додано: Пон 07 січ, 2019 19:58
yama написав:
Мілдронат - плацебо-препарати.
хз, почему тогда этот препарат входит в запрещенные как допинг?
тут сложно согласиться, я его сам принимал и знаю разницу с ним и без него.
из отрицательного - создаёт нагрузку на печень.
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Pegasmaster
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:12
Pegasmaster написав:
кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.
По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).
Бороться с самолечением и ненужными назначениями на страничке ФБ для главы МОЗ все-таки маловато. Понятно, что открыто воевать с телевизионной и фармацевтической мафией чревато. Но хотя бы частично Супрун без труда могла, если бы хотела, навести порядок на критических направлениях.
Например, антибиотики рекламировать и свободно отпускать в аптеках категорически нельзя! Самовольное их назначение приводит к формированию резистентности у бактерией, и влияет это не только на горе-целителей, которые самовольно их принимают сами и рекомендуют родственникам/друзьям, но и всех остальных.
С такими темпами бесконтрольного использования скоро не останется препаратов, которыми можно будет эффективно лечить относительно легкие ангины и дизентерии, не говоря уже о пневмониях и холерах...
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zРадио
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:58
Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
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Faceless
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:23
Faceless написав:
Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
Допускаю, что развод достигает и таких масштабов.
Я как-то в аптеке стоял в очереди, был третьим, передо мной двое взяли синупрет, одному врач выписал, другому аптекарь на месте порекомендовал, для справки синупрет удостоен высокого звания фуфломицин 2013 года, и не имеет ни единого доказательства профпригодности, и стоит бешенных денег, гривен 250, на неделю пустопорожнего приема.
Я взял на 100 грн вполне приемлемых лекарств - три вида, которые благополучно помогли сыну пережить ОРВИ.
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freeze
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