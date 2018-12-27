Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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zРадио написав:Посмотрите на телевизионную рекламу - я просто прозреваю последние годы. Уже порядка 60%, а то и 70% рекламного времени занимает фарма. И там не рекламируют лекарства, применяемые при тяжелых (и дорогих в лечении) патологиях. Так рекламируют "фуфломицины", доступные без рецепта, которые подавляющее большинство людей сами себе и прописывают.
категорически согласен! когда моей дочке прописывают всякие афлубины, эргофероны и прочую воду или таблетированный мел, то значит ребенок здоров. просто врачи сидят уже давно и плотно на ставке у фармкомпаний. и рекламы такое количество потому, что вода дешевая, а "афлубины" дорогие, вот только разницы нет. кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.
zРадио написав:В итоге десятки миллиардов гривен уходят не на здоровье украинцев, а на обогащение мошенников-фармацевтов/гомеопатов и владельцев телеканалов... Со средними расходами 1 украинца на лекарства в 6-7 тыс грн в год, можно было бы запустить очень неплохую национальную программу медицинского страхования, покрывающую даже дорогое оперативное лечение и лечение хронических заболеваний
Pegasmaster написав:кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.
По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).
Бороться с самолечением и ненужными назначениями на страничке ФБ для главы МОЗ все-таки маловато. Понятно, что открыто воевать с телевизионной и фармацевтической мафией чревато. Но хотя бы частично Супрун без труда могла, если бы хотела, навести порядок на критических направлениях.
Например, антибиотики рекламировать и свободно отпускать в аптеках категорически нельзя! Самовольное их назначение приводит к формированию резистентности у бактерией, и влияет это не только на горе-целителей, которые самовольно их принимают сами и рекомендуют родственникам/друзьям, но и всех остальных.
С такими темпами бесконтрольного использования скоро не останется препаратов, которыми можно будет эффективно лечить относительно легкие ангины и дизентерии, не говоря уже о пневмониях и холерах...
Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
Допускаю, что развод достигает и таких масштабов. Я как-то в аптеке стоял в очереди, был третьим, передо мной двое взяли синупрет, одному врач выписал, другому аптекарь на месте порекомендовал, для справки синупрет удостоен высокого звания фуфломицин 2013 года, и не имеет ни единого доказательства профпригодности, и стоит бешенных денег, гривен 250, на неделю пустопорожнего приема. Я взял на 100 грн вполне приемлемых лекарств - три вида, которые благополучно помогли сыну пережить ОРВИ.
Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
Допускаю, что развод достигает и таких масштабов. Я как-то в аптеке стоял в очереди, был третьим, передо мной двое взяли синупрет, одному врач выписал, другому аптекарь на месте порекомендовал, для справки синупрет удостоен высокого звания фуфломицин 2013 года, и не имеет ни единого доказательства профпригодности, и стоит бешенных денег, гривен 250, на неделю пустопорожнего приема. Я взял на 100 грн вполне приемлемых лекарств - три вида, которые благополучно помогли сыну пережить ОРВИ.
Только аптечные продажи медицинских препаратов и изделий составили 66 млрд грн в 2017-м году. Прирост к 2016-му - 22%. Значит в 2018-м - примерно 80 млрд грн.
Делим на 40 млн (хотя, объективно, внутри страны в лучшем случае 35 млн). Получаем 2000 грн в год.
Это только то, что самостоятельно покупают в аптеках. Добавим расходы в самих медучреждениях (а там официально и неофициально платишь не только за услуги, но и лекарства, закупаемые государством и некоммерческими организациями), и в 4000-6000 грн в год на человека я легко поверю.
PS: а еще есть страховые, и на личном опыте знаю, что иногда лекарства они доставляют не с аптечными чеками, а чеками СПД-шек. Возможно, часть препаратов не попали в статистику по ссылке