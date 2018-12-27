Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Додано: Пон 07 січ, 2019 20:12

Pegasmaster написав: кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.

кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.

По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).Бороться с самолечением и ненужными назначениями на страничке ФБ для главы МОЗ все-таки маловато. Понятно, что открыто воевать с телевизионной и фармацевтической мафией чревато. Но хотя бы частично Супрун без труда могла, если бы хотела, навести порядок на критических направлениях.Например, антибиотики рекламировать и свободно отпускать в аптеках категорически нельзя! Самовольное их назначение приводит к формированию резистентности у бактерией, и влияет это не только на горе-целителей, которые самовольно их принимают сами и рекомендуют родственникам/друзьям, но и всех остальных.С такими темпами бесконтрольного использования скоро не останется препаратов, которыми можно будет эффективно лечить относительно легкие ангины и дизентерии, не говоря уже о пневмониях и холерах...