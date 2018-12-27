Общая баня на берегу реки, обл. центр.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:50
Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
категорически согласен!
когда моей дочке прописывают всякие афлубины, эргофероны и прочую воду или таблетированный мел, то значит ребенок здоров.
просто врачи сидят уже давно и плотно на ставке у фармкомпаний. и рекламы такое количество потому, что вода дешевая, а "афлубины" дорогие, вот только разницы нет.
кстати, не могу не отметить борьбу с фуфломицинами комаровского и супрун.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 19:58
Додано: Пон 07 січ, 2019 20:12
По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).
Бороться с самолечением и ненужными назначениями на страничке ФБ для главы МОЗ все-таки маловато. Понятно, что открыто воевать с телевизионной и фармацевтической мафией чревато. Но хотя бы частично Супрун без труда могла, если бы хотела, навести порядок на критических направлениях.
Например, антибиотики рекламировать и свободно отпускать в аптеках категорически нельзя! Самовольное их назначение приводит к формированию резистентности у бактерией, и влияет это не только на горе-целителей, которые самовольно их принимают сами и рекомендуют родственникам/друзьям, но и всех остальных.
С такими темпами бесконтрольного использования скоро не останется препаратов, которыми можно будет эффективно лечить относительно легкие ангины и дизентерии, не говоря уже о пневмониях и холерах...
Додано: Пон 07 січ, 2019 20:58
Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
Вы ж не каждый месяц с ангиной. А в статье какой то бред про 500 грн в среднем.
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:23
Допускаю, что развод достигает и таких масштабов.
Я как-то в аптеке стоял в очереди, был третьим, передо мной двое взяли синупрет, одному врач выписал, другому аптекарь на месте порекомендовал, для справки синупрет удостоен высокого звания фуфломицин 2013 года, и не имеет ни единого доказательства профпригодности, и стоит бешенных денег, гривен 250, на неделю пустопорожнего приема.
Я взял на 100 грн вполне приемлемых лекарств - три вида, которые благополучно помогли сыну пережить ОРВИ.
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:19
Только аптечные продажи медицинских препаратов и изделий составили 66 млрд грн в 2017-м году. Прирост к 2016-му - 22%. Значит в 2018-м - примерно 80 млрд грн.
Делим на 40 млн (хотя, объективно, внутри страны в лучшем случае 35 млн). Получаем 2000 грн в год.
Это только то, что самостоятельно покупают в аптеках. Добавим расходы в самих медучреждениях (а там официально и неофициально платишь не только за услуги, но и лекарства, закупаемые государством и некоммерческими организациями), и в 4000-6000 грн в год на человека я легко поверю.
PS: а еще есть страховые, и на личном опыте знаю, что иногда лекарства они доставляют не с аптечными чеками, а чеками СПД-шек. Возможно, часть препаратов не попали в статистику по ссылке
Додано: Вів 08 січ, 2019 01:01
Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
Додано: Вів 08 січ, 2019 01:09
Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
То что перечисляли как то особо не употреблял.. но вот зиннат (произволство Индия) по британской лицензии, реально проверено на своей шкуре, за 5 дней бактериальную ангину помножил на ноль.. до этого по старинке использовал тетрациклин но что то толку от него последние годы ноль.. при повышении дозы только понос)).. а пробиотики - да сейчас как то можно в аптеке из совать в нагрузку.. мне лично стакана кефира хватает утром и вечером.. это пробиотик такой)).
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