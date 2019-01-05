вы не перепутали ОРЗ и ОРВИ? второе действительно вирусное и лечить его в принципе и не нужно, а вот ОРЗ - может быть и бактериальной природы, а бактериальная инфекция лечится прекрасно )))
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:14
вы не перепутали ОРЗ и ОРВИ? второе действительно вирусное и лечить его в принципе и не нужно, а вот ОРЗ - может быть и бактериальной природы, а бактериальная инфекция лечится прекрасно )))
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29
Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
значит вы просто не информированы в этом вопросе.
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