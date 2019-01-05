Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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zРадио написав:По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).
Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов, сообщила глава ведомства Уляна Супрун на фоне недавнего доклада, согласно которому за прошлый год украинцы потратили 13,89 млрд грн на лекарства-пустышки.
zРадио написав:По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).
Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов, сообщила глава ведомства Уляна Супрун на фоне недавнего доклада, согласно которому за прошлый год украинцы потратили 13,89 млрд грн на лекарства-пустышки.
Зараз вся медицина переходить на стандартні "протоколи" лікування . Відхід від протоколу - це вже самодіяльність , яка може бути покарана . Тому перелік ліків буде зменшуватися в принципі - тільки внесені в офіційний перелік . Хоч тут теж є деякі "приколи" ... Я не чув , щоб у нас виписували знеболююче і одночасно антидепресанти ( якщо хвороба реально не лікується ) ...