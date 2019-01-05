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Кожен українець щомісяця
витрачає на ліки понад 500 грн

Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:14

  lapay написав:Для чого взагалі лікувати ОРЗ, тим паче, що вірус не лікується? Симптоми можна, якщо треба на роботу, але ж тоді можуть бути ускладнення і зараження оточуючих.

вы не перепутали ОРЗ и ОРВИ? второе действительно вирусное и лечить его в принципе и не нужно, а вот ОРЗ - может быть и бактериальной природы, а бактериальная инфекция лечится прекрасно )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

  zРадио написав:По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).

значит вы просто не информированы в этом вопросе.
https://www.segodnya.ua/ukraine/minzdra ... 70521.html
Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов, сообщила глава ведомства Уляна Супрун на фоне недавнего доклада, согласно которому за прошлый год украинцы потратили 13,89 млрд грн на лекарства-пустышки.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:04

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:По Комаровскому - присоединюсь. А по Супрун - нет. Первый - просто публичная личность, влияет на ситуацию, как может, посредством СМИ. Но вот вторая - целый Министр (приставка и.о. в данном смысле ни на что не влияет).

значит вы просто не информированы в этом вопросе.
https://www.segodnya.ua/ukraine/minzdra ... 70521.html
Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов, сообщила глава ведомства Уляна Супрун на фоне недавнего доклада, согласно которому за прошлый год украинцы потратили 13,89 млрд грн на лекарства-пустышки.


Спасибо, не знал
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:15

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Зараз вся медицина переходить на стандартні "протоколи" лікування . Відхід від протоколу - це вже самодіяльність , яка може бути покарана . Тому перелік ліків буде зменшуватися в принципі - тільки внесені в офіційний перелік . Хоч тут теж є деякі "приколи" ... Я не чув , щоб у нас виписували знеболююче і одночасно антидепресанти ( якщо хвороба реально не лікується ) ...
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:11

freeze
Доброго дня! Вас турбує телевізійний журналіст. Прочитали Ваш коментар:"
Наразі, готуємо цілу програму про "Аптечну мафію". Можна Ваш номер телефону, відніму декілька хвилин не більше того. Дякую!)

Мій номер : 067-507-26-45
scherbakelena23
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:41

  scherbakelena23 написав:freeze
Доброго дня! Вас турбує телевізійний журналіст. Прочитали Ваш коментар:"
Наразі, готуємо цілу програму про "Аптечну мафію". Можна Ваш номер телефону, відніму декілька хвилин не більше того. Дякую!)

Мій номер : 067-507-26-45


Елена, добрый день, это то самое ток-шоу на известном канале, я правильно полистал интернет?
Вам скорее к доктору Комаровскому, это авторитет, а моя скромная персона - это не тот уровень :D
Тем более я уже борюсь с несколькими мафиями, и не повторяю судьбу комиссара Каттани лишь потому, что никогда не выхожу из тени :roll:
Удачи вам и успехов :D
freeze
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