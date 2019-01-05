4,4% опитаних турбує низький рівень зарплат або пенсій.
Дивися повний текст Що турбує українців найбільше (опитування).
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:16
Що турбує українців найбільше (опитування)
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Дивися повний текст Що турбує українців найбільше (опитування).
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:16
С такими результатами опросов... удивительно, что избирательные кампании многих кандидатов (не только Порошенко) фокусируют пересичных на религиозных, культурно-исторических и языковых вопросах.
Хотя... может ничего удивительного в этом и нет, по крайней мере для кандидата от власти - по реально больным для общества вопросам в свое оправдание сказать, объективно, нечего, поэтому без переключения внимания избирателей на второстепенные, но крайне резонансные темы, шансов на победу нет от слова "совсем".
Впрочем, технология не нова - работает по меньшей мере начиная с президентской гонки 2004-го года, и работает успешно (персонально для тех, кто ее эксплуатирует, а не для страны, разумеется)
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:45
Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.
Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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