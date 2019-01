Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Пон 07 січ, 2019 17:45

Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.



Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda