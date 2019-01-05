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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:16

Що турбує українців найбільше (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
4,4% опитаних турбує низький рівень зарплат або пенсій.

Дивися повний текст Що турбує українців найбільше (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:16

С такими результатами опросов... удивительно, что избирательные кампании многих кандидатов (не только Порошенко) фокусируют пересичных на религиозных, культурно-исторических и языковых вопросах.

Хотя... может ничего удивительного в этом и нет, по крайней мере для кандидата от власти - по реально больным для общества вопросам в свое оправдание сказать, объективно, нечего, поэтому без переключения внимания избирателей на второстепенные, но крайне резонансные темы, шансов на победу нет от слова "совсем".

Впрочем, технология не нова - работает по меньшей мере начиная с президентской гонки 2004-го года, и работает успешно (персонально для тех, кто ее эксплуатирует, а не для страны, разумеется)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:45

Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.

Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:23

  AlifeSoft написав:Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой.


Хорошо, что не сравниваете Порошенко с графом Дракулой, тут явно Порошенко выигрывает.
Но тут совет дали, пить действительно надо в меру, если у вас жизнь удалась, то в праздновании этого факта надо иметь осторожность, во-первых, чтобы не сглазить, во-вторых, лечение даже для обеспеченных людей дороговато.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:35

  AlifeSoft написав:Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.

Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.


Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:18

  zРадио написав:
  AlifeSoft написав:Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.

Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.


Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии :mrgreen:


да, даже покруче чем у ефрейтора получилось :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:33

  AlifeSoft написав: Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
вот эта ересь от вас и от Libo уже надоела ! специально купил шоколадок раздал кассирам, втерся в доверие так сказать во двох супермаркетах областного центра г Львов на секундочку туристический центр самый большой город западной Украины ! так вот кассиры обоих супермакетов Вопак и Близенько озвучили зарплату близкую к 5000 грн . Для контроля перезвонил на горячую линию супермаркета Вопак попросил оседенить с отделом кадров и там мне озвучили те же цифры . Так что как только буду видеть такую ересь буду писать опровержения ! ЕЩЕ РАЗ ЗАРПЛАТА КАССИРА НА РУКИ 5000 грн из них скорее всего часть которая выше чем чем минималка идет в конверте

ЗЫ и еще раз КИЕВ это не Украина , а МОСКВА это не Россия .
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:44

БЕСПОКОИТ,ЧТО МЫ НЕ ШВЕЙЦАРИЯ,А ЖАЛЬ.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:46

  AlifeSoft написав:Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.

Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.

ТОП печальных постов, подводящих итоги 2018 года.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:50

  yama написав:
  AlifeSoft написав: Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
вот эта ересь от вас и от Libo уже надоела ! специально купил шоколадок раздал кассирам, втерся в доверие так сказать во двох супермаркетах областного центра г Львов на секундочку туристический центр самый большой город западной Украины ! так вот кассиры обоих супермакетов Вопак и Близенько озвучили зарплату близкую к 5000 грн . Для контроля перезвонил на горячую линию супермаркета Вопак попросил оседенить с отделом кадров и там мне озвучили те же цифры . Так что как только буду видеть такую ересь буду писать опровержения ! ЕЩЕ РАЗ ЗАРПЛАТА КАССИРА НА РУКИ 5000 грн из них скорее всего часть которая выше чем чем минималка идет в конверте

ЗЫ и еще раз КИЕВ это не Украина , а МОСКВА это не Россия .


Поставил от 5 тыс грн так как нельзя выбрать меньше, а без этого куча вакансий без указания зарплаты.

В результате имеем среднее 10 тыс грн, при этом ниже 8 тыс грн найти невозможно.

https://www.work.ua/jobs-kyiv-%D0%BA%D0 ... laryfrom=3
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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