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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:02
Аліфсофт, зп у розмірі 9к тільки у києві, ви подивіться по іншим областям, там ви найдете цифру у розмірі 8к, чка на ділі не відповідає дійсності ... у Чернівцях кассир максимум має 7к, можна і більше, але працюєш понаднормово
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crazy_student318
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:29
zРадио написав:
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Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии
мерзости и глупости, а еще ("боремся за почётное звание дома высокой культуры быта") персонаж утверждает, что "айтышныкы - ылита нацийы". С такой ылитой нам и ворогив нэ трэба
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sequence
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:53
antikkristall
antikkristall написав: zРадио написав: AlifeSoft написав:
Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.
Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии
да, даже покруче чем у ефрейтора получилось
Да что там у ефрейтора. Он душечку lapay уделал как ребенка! Видно очень хорошо Рождество наотмечал
Ну как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке
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alex34124
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:18
yama написав: AlifeSoft написав:
Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
вот эта ересь от вас и от Libo уже надоела ! специально купил шоколадок раздал кассирам, втерся в доверие так сказать во двох супермаркетах областного центра г Львов на секундочку туристический центр самый большой город западной Украины ! так вот кассиры обоих супермакетов Вопак и Близенько озвучили зарплату близкую к 5000 грн
. Для контроля перезвонил на горячую линию супермаркета Вопак попросил оседенить с отделом кадров и там мне озвучили те же цифры . Так что как только буду видеть такую ересь буду писать опровержения ! ЕЩЕ РАЗ ЗАРПЛАТА КАССИРА НА РУКИ 5000 грн
из них скорее всего часть которая выше чем чем минималка идет в конверте
ЗЫ и еще раз КИЕВ это не Украина , а МОСКВА это не Россия .
То чому ви сидите в своїх туристичних центрах? В Києві вакансій на все роботоздатне населення України вистачить. Точніше залишок його. Го-го-го!!!
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jeugen
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:02
Низкие доходы, плохие дороги, огромное количество народных клоунов-депутатов, коррупция за счет народа СБУшники приватизируют квартиры по 6 000 000 грн - и это нормально! Или нет?
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Rainbow
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