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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:02

Аліфсофт, зп у розмірі 9к тільки у києві, ви подивіться по іншим областям, там ви найдете цифру у розмірі 8к, чка на ділі не відповідає дійсності ... у Чернівцях кассир максимум має 7к, можна і більше, але працюєш понаднормово
crazy_student318
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:29

  zРадио написав:..

Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии :mrgreen:

мерзости и глупости, а еще ("боремся за почётное звание дома высокой культуры быта") персонаж утверждает, что "айтышныкы - ылита нацийы". С такой ылитой нам и ворогив нэ трэба
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:53

antikkristall
  antikkristall написав:
  zРадио написав:
  AlifeSoft написав:Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.

Ну а по поводу материального положения (зарплаты, тарифы), хватит прибеднятся, в Украине кто работает - тот получает. Бедные учителя, врачи, заробитчане - это миф, они просто не хотят платить налоги и хотят получать шаровую субсидию. Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.


Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии :mrgreen:


да, даже покруче чем у ефрейтора получилось :)

Да что там у ефрейтора. Он душечку lapay уделал как ребенка! Видно очень хорошо Рождество наотмечал :lol: Ну как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке :P
alex34124
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:18

  yama написав:
  AlifeSoft написав: Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
вот эта ересь от вас и от Libo уже надоела ! специально купил шоколадок раздал кассирам, втерся в доверие так сказать во двох супермаркетах областного центра г Львов на секундочку туристический центр самый большой город западной Украины ! так вот кассиры обоих супермакетов Вопак и Близенько озвучили зарплату близкую к 5000 грн . Для контроля перезвонил на горячую линию супермаркета Вопак попросил оседенить с отделом кадров и там мне озвучили те же цифры . Так что как только буду видеть такую ересь буду писать опровержения ! ЕЩЕ РАЗ ЗАРПЛАТА КАССИРА НА РУКИ 5000 грн из них скорее всего часть которая выше чем чем минималка идет в конверте

ЗЫ и еще раз КИЕВ это не Украина , а МОСКВА это не Россия .

То чому ви сидите в своїх туристичних центрах? В Києві вакансій на все роботоздатне населення України вистачить. Точніше залишок його. Го-го-го!!!
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:02

Низкие доходы, плохие дороги, огромное количество народных клоунов-депутатов, коррупция за счет народа СБУшники приватизируют квартиры по 6 000 000 грн - и это нормально! Или нет?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:31

  sequence написав:
  zРадио написав:..

Каждое предложение шедеврально, но изучать сию нетленку будут не во всех университетах мира, а только тех, где есть кафедры клинической психиатрии :mrgreen:

мерзости и глупости, а еще ("боремся за почётное звание дома высокой культуры быта") персонаж утверждает, что "айтышныкы - ылита нацийы". С такой ылитой нам и ворогив нэ трэба

Одно радует, что количество адекватных людей все таки больше чем клинически больных :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:20

tigr-uu Просто клинически больные более грамотно расставлены. Вот и живем так. )))
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:26

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  zРадио написав:С такими результатами опросов... удивительно, что избирательные кампании многих кандидатов (не только Порошенко) фокусируют пересичных на религиозных, культурно-исторических и языковых вопросах.
Хотя... может ничего удивительного в этом и нет, по крайней мере для кандидата от власти - по реально больным для общества вопросам в свое оправдание сказать, объективно, нечего, поэтому без переключения внимания избирателей на второстепенные, но крайне резонансные темы, шансов на победу нет от слова "совсем".

справедливости ради, стоит отметить, что все кандидаты не открывают своё видение решения конфликта с рашей.
я не слышал никаких планов бойко или юли по такому решению. "мы прекратим войну" или "надо дружить" это просто лозунги.
разве что зеленский сказал, что на коленях будет умолять путена.
а в основном это "тарифный геноцид" и "зубожиння".
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:39

  AlifeSoft написав:Ага а как военный конфликт беспокоил жителей СССР в 1941-45-е годы. Вот только благодаря тому же Порошенко эти все обеспокоенные беспокоятся перед телевизором, поедая оливье и рошеновские тортики, а не выбирая мерзлую печеную картоху из костра. Так что Порошенко, если сравнивать с тем же Сталиным, то его руководство страной будут изучать сотни лет в университетах мира, как эталон победы слабой страны над сверхдержавой. Тот же СССР жидко обхезался при войне с мелкой Германией, разрушенной экономическим кризисом 29-34 годов. Только поддержка ленд-лизом из США спасла СССР.



А шо, мы (точнее руководитель) уже победили над сверхдержавой ? Или, мы уже не слабая страна?
Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии. :arrow: Большие сомнения что при нём получится :!:

Так что, нетушки - пусть идет руководить шололадной фабрикой :mrgreen:, это у него лучше получается
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 січ, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:21

  Alex2007 написав:Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии. :arrow:

В "отчете" гаранта в фейсбуке за 2018 год из созидательных факторов, лишь "затвердження вітання «Слава Україні! Героям Слава!»" в остальном только разрывы и прекращения. Томос ожидаемый всеми 300 лет, конечно вне конкуренции. Думаю, с такой "кропотливой" работой Зеленский справился бы дня за два, а не за год. Однозначно, нужен второй срок.
https://www.facebook.com/watch/?v=288540535343180
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