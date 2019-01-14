Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 00:48
Кармелюк написав:
... ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Попадали 4,5 года вдали от Украины, утратили связь с реальностью?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 00:54
Кармелюк написав: airmax78 написав: Alex2007 написав:
А шо, мы (точнее руководитель) уже
победили над сверхдержавой ? Или, мы уже не слабая страна?
Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии.
Большие сомнения что при нём получится
Так что, нетушки - пусть идет руководить шололадной фабрикой
, это у него лучше получается
А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.
Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит.
На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!
P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.
Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.
Откуда такой страх изменений.
Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 01:09
ruvex написав: Кармелюк написав:
... ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Попадали 4,5 года вдали от Украины, утратили связь с реальностью?
Та ні. Всього навсього 7 днів у минулому році позагорав на пляжі в Іспанії. А так весь час в Україні. Знаю важко, більшості важко і мені теж стало гірше, ніж було в 2013р. Просто йде війна і я не знаю з історії аж надто багато прикладів, щоб під час війни пересічним громадянам ставало краще жити. Вірніше, я таких прикладів не знаю, хоча історією цікавлюсь з дитинства. Може Ви знаєте - то підкажіть, де таке було, із задоволенням почитаю про це.
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