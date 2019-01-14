Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 00:48
Кармелюк написав:
... ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Попадали 4,5 года вдали от Украины, утратили связь с реальностью?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 00:54
Кармелюк написав: airmax78 написав: Alex2007 написав:
А шо, мы (точнее руководитель) уже
победили над сверхдержавой ? Или, мы уже не слабая страна?
Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии.
Большие сомнения что при нём получится
Так что, нетушки - пусть идет руководить шололадной фабрикой
, это у него лучше получается
А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.
Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит.
На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!
P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.
Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.
Откуда такой страх изменений.
Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 01:09
ruvex написав: Кармелюк написав:
... ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Попадали 4,5 года вдали от Украины, утратили связь с реальностью?
Та ні. Всього навсього 7 днів у минулому році позагорав на пляжі в Іспанії. А так весь час в Україні. Знаю важко, більшості важко і мені теж стало гірше, ніж було в 2013р. Просто йде війна і я не знаю з історії аж надто багато прикладів, щоб під час війни пересічним громадянам ставало краще жити. Вірніше, я таких прикладів не знаю, хоча історією цікавлюсь з дитинства. Може Ви знаєте - то підкажіть, де таке було, із задоволенням почитаю про це.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 01:31
freeze написав:
Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.
Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.
Откуда такой страх изменений.
Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет.
Я перемін не боюсь. Я боюсь популістів при владі. Досить глянути, що вони з Венесуелою зробили. А Тимошенко президентом тоді не була. Її стримував Ющенко і парламент. А що було б без цих стримувань ми вже можемо дуже швидко переконатись, якщо її виберуть.
P.s. Але якщо вона як президент за перший свій президентський строк зробить щось на краще, то на слідуючих виборах я буду голосувати за неї. Але не на цих виборах, бо я зовсім не впевнений, що буде краще. Я вмію визнавати свої помилки: колись на виборах мера Запоріжжя голосував не за Поляка, а він виявився достойним мером! На других виборах я вже голосував за нього. От би ще так із президентом вийшло!
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Додано: Суб 19 січ, 2019 01:39
Кармелюк написав:
Та ні. Всього навсього 7 днів у минулому році позагорав на пляжі в Іспанії. А так весь час в Україні. Знаю важко, більшості важко і мені теж стало гірше, ніж було в 2013р. Просто йде війна і я не знаю з історії аж надто багато прикладів, щоб під час війни пересічним громадянам ставало краще жити. Вірніше, я таких прикладів не знаю, хоча історією цікавлюсь з дитинства. Може Ви знаєте - то підкажіть, де таке було, із задоволенням почитаю про це.
Я не исключаю и не преуменьшаю влияние войны, но и не списываю на нее все отрицательные процессы в стране, хотя это было бы просто и удобно.
Потому, что внутри страны среди граждан пролегла бездна, по краям, которой люди сводят концы с концами пытаясь выжить преодолев непрекращающиеся ухудшения в жизни, никак не связанные с войной, с другой же стороны, заводы принадлежавшие политической элите страны, получают сверхприбыли и зарабатывают на военных заказах. И открытые расследования НАБУ по данным фактам исчезают, как дождь в песок. И это только вершина айсберга распространившейся коррупции. Подобное просто не может продолжаться, раскручиваясь, как маховик.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 02:02
freeze написав: Кармелюк написав: airmax78 написав:
А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.
Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит.
На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!
P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.
Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.
Откуда такой страх изменений.
Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет.
Капец... Вы же, вроде, думающий человек. А последствия чьих "не один год нормально пожили" привели нас к 2014му? Если даже овощ, который сам крал как не в себя, но не нарушал "пакта о ненападении" с предыдущими воровайками, не смог ей простить, что она поставила раком всю страну, в т.ч. "не гонящий порожняк Дамбас" одним своим контрактом. Это было абсолютно из ряда вон, что для Украины, что для всего бывшего СССР. И это при том, что овощ был в хороших отношениях с патроном Воны. Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 02:03
ruvex написав: Кармелюк написав:
Та ні. Всього навсього 7 днів у минулому році позагорав на пляжі в Іспанії. А так весь час в Україні. Знаю важко, більшості важко і мені теж стало гірше, ніж було в 2013р. Просто йде війна і я не знаю з історії аж надто багато прикладів, щоб під час війни пересічним громадянам ставало краще жити. Вірніше, я таких прикладів не знаю, хоча історією цікавлюсь з дитинства. Може Ви знаєте - то підкажіть, де таке було, із задоволенням почитаю про це.
Я не исключаю и не преуменьшаю влияние войны, но и не списываю на нее все отрицательные процессы в стране, хотя это было бы просто и удобно.
Потому, что внутри страны среди граждан пролегла бездна, по краям, которой люди сводят концы с концами пытаясь выжить преодолев непрекращающиеся ухудшения в жизни, никак не связанные с войной, с другой же стороны, заводы принадлежавшие политической элите страны, получают сверхприбыли и зарабатывают на военных заказах. И открытые расследования НАБУ по данным фактам исчезают, как дождь в песок. И это только вершина айсберга распространившейся коррупции.
Ви думаєте мені подобається корупція? Зовсім не подобається! Я її терпіти не можу!
Але вона вкорінилась в життя всіх українців (і пересічних і в так званій "еліті") за багато-багато років ще до Порошенка, Януковича, Ющенко,Кучми, Кравчука... І на її подолання теж буде потрібно дуже-дуже багато років! Он в Італії з 70-х років минулого століття почали активно боротися з мафією і корупцією. І до сих пір борються і до перемоги ой як ще далеко. А Ви думаєте в Україні хтось помахом чарівної палички в один момент її здолає? Та ні! На це підуть роки й роки...Свідомість людей, крім всього іншого, треба змінювати... А це важка праця...
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Додано: Суб 19 січ, 2019 02:13
ruvex написав: Кармелюк написав:
Та ні. Всього навсього 7 днів у минулому році позагорав на пляжі в Іспанії. А так весь час в Україні. Знаю важко, більшості важко і мені теж стало гірше, ніж було в 2013р. Просто йде війна і я не знаю з історії аж надто багато прикладів, щоб під час війни пересічним громадянам ставало краще жити. Вірніше, я таких прикладів не знаю, хоча історією цікавлюсь з дитинства. Може Ви знаєте - то підкажіть, де таке було, із задоволенням почитаю про це.
Я не исключаю и не преуменьшаю влияние войны, но и не списываю на нее все отрицательные процессы в стране, хотя это было бы просто и удобно.
Потому, что внутри страны среди граждан пролегла бездна, по краям, которой люди сводят концы с концами пытаясь выжить преодолев непрекращающиеся ухудшения в жизни, никак не связанные с войной, с другой же стороны, заводы принадлежавшие политической элите страны, получают сверхприбыли и зарабатывают на военных заказах. И открытые расследования НАБУ по данным фактам исчезают, как дождь в песок. И это только вершина айсберга распространившейся коррупции. Подобное просто не может продолжаться, раскручиваясь, как маховик.
Ну шо вы гоните? Какие сверхприбыли на военных заказах? Львиная доля всего, что расходуется на войне, идет со складов МО и с госпредприятий ВПК. Танки, БТРы, орудия, снаряды, патроны, и т.д. и т.п. у нас частный бизнес не делает. Какова доля частных заказов в общем бюджете МО? Кому принадлежат эти предприятия? Один из крупнейших поставщиков техники - КРАЗ. Чей он? Какое-то, пля, зрадойопство.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 02:50
Кармелюк написав:
Ви думаєте мені подобається корупція? Зовсім не подобається! Я її терпіти не можу!
Але вона вкорінилась в життя всіх українців (і пересічних і в так званій "еліті") за багато-багато років ще до Порошенка, Януковича, Ющенко,Кучми, Кравчука... І на її подолання теж буде потрібно дуже-дуже багато років! Он в Італії з 70-х років минулого століття почали активно боротися з мафією і корупцією. І до сих пір борються і до перемоги ой як ще далеко. А Ви думаєте в Україні хтось помахом чарівної палички в один момент її здолає? Та ні! На це підуть роки й роки...Свідомість людей, крім всього іншого, треба змінювати... А це важка праця...
Разница в захлестнувших масштабах и текущем влиянии на каждого обычного гражданина в стране, когда каждый день его обворовывают, ораторствуя и жестикулируя о новых свершениях. Никто не говорит о сиюминутных изменениях, но вектор их должен быть направлен в необходимую сторону, чтобы они вообще произошли.
Я никого не собираюсь ни в чем убеждать, но в стране должна быть ликвидирована та пропасть, которая пролегла между людьми, тогда в ней начнутся реальные, а не абстрактные изменения.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 02:51
airmax78 написав:
Ну шо вы гоните? Какие сверхприбыли на военных заказах?
Гонят самогон, уважаемый.
Для пущей убедительности продекламируйте, что миллионные средства на содержание антикоррупционных структур за год по решению судов дали результат аж на 140 тыс. гривень конфискованных средств у коррупционеров.
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