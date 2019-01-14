Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Суб 19 січ, 2019 01:31

freeze написав:

Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.

Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.

Откуда такой страх изменений.

Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет. Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.Откуда такой страх изменений.Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет.

Я перемін не боюсь. Я боюсь популістів при владі. Досить глянути, що вони з Венесуелою зробили. А Тимошенко президентом тоді не була. Її стримував Ющенко і парламент. А що було б без цих стримувань ми вже можемо дуже швидко переконатись, якщо її виберуть.P.s. Але якщо вона як президент за перший свій президентський строк зробить щось на краще, то на слідуючих виборах я буду голосувати за неї. Але не на цих виборах, бо я зовсім не впевнений, що буде краще. Я вмію визнавати свої помилки: колись на виборах мера Запоріжжя голосував не за Поляка, а він виявився достойним мером! На других виборах я вже голосував за нього. От би ще так із президентом вийшло!