Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Суб 19 січ, 2019 02:02

freeze написав: Кармелюк написав: airmax78 написав: А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.

Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит. А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит.

На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!

P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент. На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.



Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.

Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.

Откуда такой страх изменений.

Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет. Сейчас манера пошла пугать переменами, такой предвыборный политтехнологический ход.Не один год прожили при руководстве той же Тимошенко, и нормальные годы жизни были, всяк лучше чем сейчас.Откуда такой страх изменений.Подавляющее большинство опрошенных более 70 процентов недовольны существующим положением дел, как можно консервировать это еще на пять лет.

Капец... Вы же, вроде, думающий человек. А последствия чьих "не один год нормально пожили" привели нас к 2014му? Если даже овощ, который сам крал как не в себя, но не нарушал "пакта о ненападении" с предыдущими воровайками, не смог ей простить, что она поставила раком всю страну, в т.ч. "не гонящий порожняк Дамбас" одним своим контрактом. Это было абсолютно из ряда вон, что для Украины, что для всего бывшего СССР. И это при том, что овощ был в хороших отношениях с патроном Воны. Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.