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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 03:09
ruvex написав: airmax78 написав:
Ну шо вы гоните? Какие сверхприбыли на военных заказах?
Гонят самогон, уважаемый.
Для пущей убедительности продекламируйте, что миллионные средства на содержание антикоррупционных структур за год по решению судов дали результат аж на 140 тыс. гривень конфискованных средств у коррупционеров.
Ну вот. Вборс и прыжок в сторону.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 03:09
ruvex написав: Кармелюк написав:
Ви думаєте мені подобається корупція? Зовсім не подобається! Я її терпіти не можу!
Але вона вкорінилась в життя всіх українців (і пересічних і в так званій "еліті") за багато-багато років ще до Порошенка, Януковича, Ющенко,Кучми, Кравчука... І на її подолання теж буде потрібно дуже-дуже багато років! Он в Італії з 70-х років минулого століття почали активно боротися з мафією і корупцією. І до сих пір борються і до перемоги ой як ще далеко. А Ви думаєте в Україні хтось помахом чарівної палички в один момент її здолає? Та ні! На це підуть роки й роки...Свідомість людей, крім всього іншого, треба змінювати... А це важка праця...
Разница в захлестнувших масштабах и текущем влиянии на каждого обычного гражданина в стране, когда каждый день его обворовывают, ораторствуя и жестикулируя о новых свершениях. Никто не говорит о сиюминутных изменениях, но вектор их должен быть направлен в необходимую сторону, чтобы они вообще произошли.
Я никого не собираюсь ни в чем убеждать, но в стране должна быть ликвидирована та пропасть, которая пролегла между людьми, тогда в ней начнутся реальные, а не абстрактные изменения.
Так вектор якраз в потрібному напрямку!
Закони по боротьбі з корупцією, в основному, за останні 5 років прийняті і якраз ті що треба (хоча деякі й підлягають подальшому покращенню, не без того). Але крім законів, потрібні люди, які зроблять все можливе, щоб вони запрацювали. А на це потрібен час. Чудеса тільки в казках відбуваються. Особливо в російських - про Іванушку-дурачка або про Ємелю. Пам'ятаєте?
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