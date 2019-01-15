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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 03:09
ruvex написав: airmax78 написав:
Ну шо вы гоните? Какие сверхприбыли на военных заказах?
Гонят самогон, уважаемый.
Для пущей убедительности продекламируйте, что миллионные средства на содержание антикоррупционных структур за год по решению судов дали результат аж на 140 тыс. гривень конфискованных средств у коррупционеров.
Ну вот. Вборс и прыжок в сторону.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 03:09
ruvex написав: Кармелюк написав:
Ви думаєте мені подобається корупція? Зовсім не подобається! Я її терпіти не можу!
Але вона вкорінилась в життя всіх українців (і пересічних і в так званій "еліті") за багато-багато років ще до Порошенка, Януковича, Ющенко,Кучми, Кравчука... І на її подолання теж буде потрібно дуже-дуже багато років! Он в Італії з 70-х років минулого століття почали активно боротися з мафією і корупцією. І до сих пір борються і до перемоги ой як ще далеко. А Ви думаєте в Україні хтось помахом чарівної палички в один момент її здолає? Та ні! На це підуть роки й роки...Свідомість людей, крім всього іншого, треба змінювати... А це важка праця...
Разница в захлестнувших масштабах и текущем влиянии на каждого обычного гражданина в стране, когда каждый день его обворовывают, ораторствуя и жестикулируя о новых свершениях. Никто не говорит о сиюминутных изменениях, но вектор их должен быть направлен в необходимую сторону, чтобы они вообще произошли.
Я никого не собираюсь ни в чем убеждать, но в стране должна быть ликвидирована та пропасть, которая пролегла между людьми, тогда в ней начнутся реальные, а не абстрактные изменения.
Так вектор якраз в потрібному напрямку!
Закони по боротьбі з корупцією, в основному, за останні 5 років прийняті і якраз ті що треба (хоча деякі й підлягають подальшому покращенню, не без того). Але крім законів, потрібні люди, які зроблять все можливе, щоб вони запрацювали. А на це потрібен час. Чудеса тільки в казках відбуваються. Особливо в російських - про Іванушку-дурачка або про Ємелю. Пам'ятаєте?
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Кармелюк
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:39
airmax78 написав: ruvex написав: airmax78 написав:
Ну шо вы гоните? Какие сверхприбыли на военных заказах?
Гонят самогон, уважаемый.
Для пущей убедительности продекламируйте, что миллионные средства на содержание антикоррупционных структур за год по решению судов дали результат аж на 140 тыс. гривень конфискованных средств у коррупционеров.
Ну вот. Вборс и прыжок в сторону.
Все указанное выше, даже то, что уже удалено, указывало на одно - коррупцию в разных сферах, которая захлестнула сейчас страну с собственными преференциями во власти.
Если непонятно, что речь о заводе "на Рыбальском", то нужно снять шоколадно-глазурованные очки, а не якобы наивно указывать данные по КРАЗу и ознакомиться, в интернете хватает информации. А аргументировать штампами и ярлыками, несколько устарело и протухло. Желаю удачи.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:42
airmax78 написав:
Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.
Ничего не понял про рабство. По тому газовому контракту цена закупки газа была бы на сегодня ниже, или как минимум такая же как сейчас. И контракт никак не отличался от стандартных газпромовских контрактов, пописанных в течение нескольких лет с другими странами.
Кроме того и Порошенко, и Луценко, и все, все , все, заявляли, про преступное решение Януковича посадить Юлю за этот газовый контракт. Я отчетливо помню освобожденную Юлю на каталке на сцене майдана, и счастливые лица стоящих рядом Яценюка, Кличка, Порошенко. Некоторые люди у сцены смахивали даже слезу радости. Про контракты начали вспоминать, когда Юля стала составлять конкуренцию власти.
Кроме того все начисто забывают, при каких условиях был подписан тот контракт, когда в январе 2009 года был полностью перекрыт газовый вентиль, Европа ныла от испуга замерзания и давила на Украину, а угроза всеукраинского Алчевска была не угрозой, а событием нескольких дней. Я думаю в этих условиях и Порошенко подписал бы такой же контракт.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:56
Кармелюк написав:
Я перемін не боюсь. Я боюсь популістів при владі.
Это и называется боязнью перемен, если убедить себя, что все остальные 40 кандидатов - это популисты и агенты Путина, хотят уничтожения страны и в целом скрытые враги народа. И забыть, что на популистических лозунгах - закончить войну за две недели и борьбы с коррупцией их кандидат и стал президентом.
К слову, чтобы очнулись - война не закончилась, примитивное создание антикоррупционного суда яростно тормозилось пять лет, за прошлый год у всех коррупционеров страны конфисковали 5 тысяч долларов.
Кармелюк написав:
Але якщо вона як президент за перший свій президентський строк зробить щось на краще, то на слідуючих виборах я буду голосувати за неї.
Нельзя будет голосовать и за Тимошенко на следующих выборах, если она победит на этих. Нахождение на должности надо ограничить одним сроком, всё чистое, хорошее, полезное и мудрое человек на должности президента способен отдать стране и за первую каденцию, дальше должны прийти к власти новые мысли.
Да и срок президентства пять лет какой-то непотребно большой в эпоху перемен, надо перейти к американской модели в 4 года каденции.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:05
Кармелюк написав:
Знаю важко, більшості важко і мені теж стало гірше, ніж було в 2013р. Просто йде війна
Когда во время войны мои доходы падают в два раза, я лично это понимаю и принимаю.
Но когда доходы кандидатов в президенты и их депутатов за этот же период растут, в противоход вашим как вы тоже пишите доходам, как и доходам большинства населения, это приводит к непониманию общества. Или общество сильно дурное, или обратная сторона слишком умная.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:07
freeze написав:
Нельзя будет голосовать и за Тимошенко на следующих выборах, если она победит на этих. Нахождение на должности надо ограничить одним сроком, всё чистое, хорошее, полезное и мудрое человек на должности президента способен отдать стране и за первую каденцию, дальше должны прийти к власти новые мысли.
Таку дурню не підтримають ні ватоботи, ні юлеботи, ні порохоботи, і правильно зроблять. Найкращим Президентом був Кучма і якраз тому, що переламав всіх і виграв вибори вдруге.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:53
Если публичная особа во власти занимается своими личными интересами или встраивает интересы страны исключительно в важные для себя лично временные рамки, то даже первая каденция уже огромная преференция от страны.
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