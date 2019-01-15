Що турбує українців найбільше (опитування)

Будто бы те, кто сейчас при власти пришли без популистических лозунгов.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:06
Будто бы те, кто сейчас при власти пришли без популистических лозунгов.
Не кормите троллей:
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