Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:06

  Кармелюк написав:Я перемін не боюсь. Я боюсь популістів при владі.

Будто бы те, кто сейчас при власти пришли без популистических лозунгов.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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