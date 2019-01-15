Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:06
Кармелюк написав:
Я перемін не боюсь. Я боюсь популістів при владі.
Будто бы те, кто сейчас при власти пришли без популистических лозунгов.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:53
freeze написав: airmax78 написав:
Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.
Ничего не понял про рабство. По тому газовому контракту цена закупки газа была бы на сегодня ниже, или как минимум такая же как сейчас. И контракт никак не отличался от стандартных газпромовских контрактов, пописанных в течение нескольких лет с другими странами.
Кроме того и Порошенко, и Луценко, и все, все , все, заявляли, про преступное решение Януковича посадить Юлю за этот газовый контракт. Я отчетливо помню освобожденную Юлю на каталке на сцене майдана, и счастливые лица стоящих рядом Яценюка, Кличка, Порошенко. Некоторые люди у сцены смахивали даже слезу радости. Про контракты начали вспоминать, когда Юля стала составлять конкуренцию власти.
Кроме того все начисто забывают, при каких условиях был подписан тот контракт, когда в январе 2009 года был полностью перекрыт газовый вентиль, Европа ныла от испуга замерзания и давила на Украину, а угроза всеукраинского Алчевска была не угрозой, а событием нескольких дней. Я думаю в этих условиях и Порошенко подписал бы такой же контракт.
Стандартный для Украины. Или думаете в Стокгольмский арбитраж занесли? Газпром всегда занес бы больше. Почитайте историю оспаривания "стандартных" газпромовских контрактов европейскими государствами. И только Украина, пока не пришел Порох, исправно "получала удовольствие", наращивая черную дыру в бюджете Нафтогаза и заливая ее кредитными деньгами.
"Юля всех спасла от холодомора". А как в 2014-2018м спаслись? Без Юли, без контракта. Чудо?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:57
airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав:
Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.
Ничего не понял про рабство. По тому газовому контракту цена закупки газа была бы на сегодня ниже, или как минимум такая же как сейчас. И контракт никак не отличался от стандартных газпромовских контрактов, пописанных в течение нескольких лет с другими странами.
Кроме того и Порошенко, и Луценко, и все, все , все, заявляли, про преступное решение Януковича посадить Юлю за этот газовый контракт. Я отчетливо помню освобожденную Юлю на каталке на сцене майдана, и счастливые лица стоящих рядом Яценюка, Кличка, Порошенко. Некоторые люди у сцены смахивали даже слезу радости. Про контракты начали вспоминать, когда Юля стала составлять конкуренцию власти.
Кроме того все начисто забывают, при каких условиях был подписан тот контракт, когда в январе 2009 года был полностью перекрыт газовый вентиль, Европа ныла от испуга замерзания и давила на Украину, а угроза всеукраинского Алчевска была не угрозой, а событием нескольких дней. Я думаю в этих условиях и Порошенко подписал бы такой же контракт.
Стандартный для Украины. Или думаете в Стокгольмский арбитраж занесли? Газпром всегда занес бы больше. Почитайте историю оспаривания "стандартных" газпромовских контрактов европейскими государствами. И только Украина, пока не пришел Порох, исправно "получала удовольствие", наращивая черную дыру в бюджете Нафтогаза и заливая ее кредитными деньгами.
"Юля всех спасла от холодомора". А как в 2014-2018м спаслись? Без Юли, без контракта. Чудо?
Вот сейчас заплатим "европейскую" цену за российский "перепакованный" газ - и сразу освободимся от "рабства"
Спасибо Коболеву и его маме, что освободили Украину
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:04
airmax78,
а когда Украина освободится от транзитного рабства?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:18
Вкладчик1234 написав:
а когда Украина освободится от транзитного рабства?
Її Вовочка визволить, і настане рай для ватанів. Всі будуть споживати вітчизняний газ, а вони із словацьких родовищ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:23
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Стандартный для Украины. Или думаете в Стокгольмский арбитраж занесли? Газпром всегда занес бы больше. Почитайте историю оспаривания "стандартных" газпромовских контрактов европейскими государствами. И только Украина, пока не пришел Порох, исправно "получала удовольствие", наращивая черную дыру в бюджете Нафтогаза и заливая ее кредитными деньгами.
"Юля всех спасла от холодомора". А как в 2014-2018м спаслись? Без Юли, без контракта. Чудо?
Вот сейчас заплатим "европейскую" цену за российский "перепакованный" газ - и сразу освободимся от "рабства"
Спасибо Коболеву и его маме, что освободили Украину
Мы платили выше чем европейская цена. Просто тупые хомячки этого не замечали. Ну и что, что у Нафтогаза дыра в балансе в несколько ярдов баксов и растет с устрашающей скоростью? Главное что у меня в платежке все заипок, газ дешевый.
Давайте ляжем под рашку обратно. 100% получим скидку на газ... на пару лет. Ну, государственность потеряем. Но нах она нужна тупым хомякам? Какая разница кто там наверху? Шоколадный или е6анутый карлик? Потом, правда, понимание приходит, что не стоило ложиться. 100 лет назад уже ложились. Тоже не нравилось: то Грушевский со своей Центральной Радой, то немцы со Скоропадским, то Петлюра. Давайте уже ляжем под красных/русских - у них порядок. Многие не встали.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 19 січ, 2019 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:27
airmax78 написав:
Давайте ляжем под рашку обратно. 100% получим скидку на газ... на пару лет. Ну, государственность потеряем. Но нах она нужна тупым хомякам? Какая разница кто там наверху? Шоколадный или е6анутый карлик? Потом, правда, понимание приходит, что не стоило ложиться. 100 лет назад уже ложились. Тоже не нравилось: то Грушевский со своей Центральной Радой, то немцы со Скоропадским, то Петлюра. Давайте уже ляжем под красных/русских - у них порядок. Многие не встали.
Вы даете достаточно странный выбор - или голосуйте за Порошенко, или давайте повесимся. Мир более многообразный, и не ограничивается двумя радикальными вариантами. Истина часто бывает посередине крайностей.
Из 10 уже зарегистрированных кандидатов, и это только начало, их будет думаю за 40, я могу отметить три, которые будут более удачными Президентами - Гриценко, Садовой, Наливайченко - и не надо ложиться под Россию, никто из этих кандидатов не собирается это сделать, главная команда - не воровать плюс уважать своё население.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 19 січ, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:31
freeze написав: airmax78 написав:
Давайте ляжем под рашку обратно. 100% получим скидку на газ... на пару лет. Ну, государственность потеряем. Но нах она нужна тупым хомякам? Какая разница кто там наверху? Шоколадный или е6анутый карлик? Потом, правда, понимание приходит, что не стоило ложиться. 100 лет назад уже ложились. Тоже не нравилось: то Грушевский со своей Центральной Радой, то немцы со Скоропадским, то Петлюра. Давайте уже ляжем под красных/русских - у них порядок. Многие не встали.
Вы даете достаточно странный выбор - или голосуйте за Порошенко, или давайте повесимся. Мир более многообразный, и не ограничивается двумя радикальными вариантами. Истина часто бывает посередине крайностей.
Это не выбор странный, это сегодняшняя объективная реальность. Есть Порох со всеми его недостатками. И есть полный разворот. Ну есть еще клоун со своим патроном, который просто будет торговаться, как бы подороже продать и побольше наварить и при этом, чтобы это все не отобрали.
Какие у вас к Пороху, как к президенту, претензии?
PS Конечно, если в ходе эксперимента с Юлей, Беней (или кого там еще вы считаете альтернативой?) что-то пойдет не так - всегда есть возможность эмигрировать.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 19 січ, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:32
airmax78 написав:
Мы платили выше чем европейская цена. Просто тупые хомячки этого не замечали. Ну что, что у Нафтогаза дыра в балансе в несколько ярдов баксов? Главное что у меня в платежке все заипок, газ дешевый.
А теперь "тупые хомячки" платят российскую цену за российский газ + интерес европейцев и офшорцев. Ну ок.
А как насчёт освобождения от транзитного рабства? Ведь питун может использовать это против Украины. Сколько можно прислуживать агрессору? Ведь выручка от продажи газа финансирует российскую армию. И Украина помогает продавать этот газ в Европу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:35
Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок)
А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода".
Ну ок
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 19 січ, 2019 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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