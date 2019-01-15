Що турбує українців найбільше (опитування)

freeze написав:

airmax78 написав: Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия. Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.

Ничего не понял про рабство. По тому газовому контракту цена закупки газа была бы на сегодня ниже, или как минимум такая же как сейчас. И контракт никак не отличался от стандартных газпромовских контрактов, пописанных в течение нескольких лет с другими странами.Кроме того и Порошенко, и Луценко, и все, все , все, заявляли, про преступное решение Януковича посадить Юлю за этот газовый контракт. Я отчетливо помню освобожденную Юлю на каталке на сцене майдана, и счастливые лица стоящих рядом Яценюка, Кличка, Порошенко. Некоторые люди у сцены смахивали даже слезу радости. Про контракты начали вспоминать, когда Юля стала составлять конкуренцию власти.Кроме того все начисто забывают, при каких условиях был подписан тот контракт, когда в январе 2009 года был полностью перекрыт газовый вентиль, Европа ныла от испуга замерзания и давила на Украину, а угроза всеукраинского Алчевска была не угрозой, а событием нескольких дней. Я думаю в этих условиях и Порошенко подписал бы такой же контракт.