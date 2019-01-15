Що турбує українців найбільше (опитування)

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
airmax78 написав:Мы платили выше чем европейская цена. Просто тупые хомячки этого не замечали. Ну что, что у Нафтогаза дыра в балансе в несколько ярдов баксов? Главное что у меня в платежке все заипок, газ дешевый.
А теперь "тупые хомячки" платят российскую цену за российский газ + интерес европейцев и офшорцев. Ну ок.
А как насчёт освобождения от транзитного рабства? Ведь питун может использовать это против Украины. Сколько можно прислуживать агрессору? Ведь выручка от продажи газа финансирует российскую армию. И Украина помогает продавать этот газ в Европу
А теперь Нафтогаз платит цену, которая НИЖЕ цены по прямому контракту. А зачем вы задаете этот тупой вопрос о транзите?
airmax78 написав:Какие у вас к Пороху, как к президенту, претензии?
Персональные лично мои? Мои доходы упали примерно в два раза, как и у большинства моих родственников и знакомых, мне это не нравится никак. По риторике и политике Порошенко уверен, что мои доходы еще больше упадут в следующие пять лет, если его изберут. Так что чисто личный мотив. Большинство моих родственников и знакомых будут голосовать по моим опросам за Тимошенко и Бойко. Мы с женой за Гриценко. Никто не хочет никакого русского мира, хочется изменить гнетущую атмосферу в стране.
Вкладчик1234 написав:Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок) А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода". Ну ок
Ми не купує в агресора - ми знімаємо з нього бабло за транзит. До чого ж туго деяким доходить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
airmax78 написав:Какие у вас к Пороху, как к президенту, претензии?
Персональные лично мои? Мои доходы упали примерно в два раза, как и у большинства моих родственников и знакомых, мне это не нравится никак. По риторике и политике Порошенко уверен, что мои доходы еще больше упадут в следующие пять лет, если его изберут. Так что чисто личный мотив. Большинство моих родственников и знакомых будут голосовать по моим опросам за Тимошенко и Бойко. Мы с женой за Гриценко. Никто не хочет никакого русского мира, хочется изменить гнетущую атмосферу в стране.
Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко? Когда казалось бы неглупые люди отключают мозг - это конец. Надо тикать отсюда.
Вкладчик1234 написав:Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок) А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода". Ну ок
Ми не купує в агресора - ми знімаємо з нього бабло за транзит. До чого ж туго деяким доходить...
1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников. 2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
airmax78 написав:Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?
Да-да. "Виноваты папередники".
Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
airmax78 написав:А зачем вы задаете этот тупой вопрос о транзите?
Почему тупой?
Мне просто интересно, до каких пор Украина будет обеспечивать продажи "агрессивного" газа? Вы не понимаете, что эта выручка потом пойдёт на российскую армию?
Транзит, благодаря деятельности Тимошенко и 3м годам президентства овоща, теперь от нас не зависит. Порох все что может - делает чтобы остановить СП2. Но это надо было делать раньше - когда у власти был овощ. Сейчас, боюсь, уже поздно. Разве что Штаты займут максимально жесткую позицию. Но то, как вы спрашиваете, меня, честно говоря бесит. Говнишко проступает в вашем вопросе.
Вкладчик1234 написав:Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок) А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода". Ну ок
Ми не купує в агресора - ми знімаємо з нього бабло за транзит. До чого ж туго деяким доходить...
1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников. 2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.
Внимательно слушаем ваши предложения по каждому пункту.
Вкладчик1234 написав:1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников. 2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.
Якщо не буде транзита через Україну з нашої вини, РФ проживе і без цього, з таким товарним профіцитом торгівлі. А ми втратимо і гроші за транзит, і допомогу ЄС. Ми не купуємо газ в РФ. Коли не буде транзита, ми так само будемо купувати на тих самих європейських хабах, можливо, трохи дорожче буде доставка. Який саме газ в ГТС - російский, наш, американський чи катарський - не має різиці, він там змішується, як змішується в хабах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...