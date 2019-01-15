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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 45678>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:35

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Мы платили выше чем европейская цена. Просто тупые хомячки этого не замечали. Ну что, что у Нафтогаза дыра в балансе в несколько ярдов баксов? Главное что у меня в платежке все заипок, газ дешевый.

А теперь "тупые хомячки" платят российскую цену за российский газ + интерес европейцев и офшорцев. Ну ок.

А как насчёт освобождения от транзитного рабства? Ведь питун может использовать это против Украины. Сколько можно прислуживать агрессору? Ведь выручка от продажи газа финансирует российскую армию. И Украина помогает продавать этот газ в Европу

А теперь Нафтогаз платит цену, которая НИЖЕ цены по прямому контракту.
А зачем вы задаете этот тупой вопрос о транзите?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:37

  airmax78 написав:Какие у вас к Пороху, как к президенту, претензии?


Персональные лично мои?
Мои доходы упали примерно в два раза, как и у большинства моих родственников и знакомых, мне это не нравится никак. По риторике и политике Порошенко уверен, что мои доходы еще больше упадут в следующие пять лет, если его изберут.
Так что чисто личный мотив.
Большинство моих родственников и знакомых будут голосовать по моим опросам за Тимошенко и Бойко. Мы с женой за Гриценко.
Никто не хочет никакого русского мира, хочется изменить гнетущую атмосферу в стране.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:38

  airmax78 написав:А зачем вы задаете этот тупой вопрос о транзите?

Почему тупой?

Мне просто интересно, до каких пор Украина будет обеспечивать продажи "агрессивного" газа? Вы не понимаете, что эта выручка потом пойдёт на российскую армию?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:39

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Вкладчик1234 написав:Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок)
А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода".
Ну ок

Ми не купує в агресора - ми знімаємо з нього бабло за транзит. До чого ж туго деяким доходить...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:41

  freeze написав:
  airmax78 написав:Какие у вас к Пороху, как к президенту, претензии?


Персональные лично мои?
Мои доходы упали примерно в два раза, как и у большинства моих родственников и знакомых, мне это не нравится никак. По риторике и политике Порошенко уверен, что мои доходы еще больше упадут в следующие пять лет, если его изберут.
Так что чисто личный мотив.
Большинство моих родственников и знакомых будут голосовать по моим опросам за Тимошенко и Бойко. Мы с женой за Гриценко.
Никто не хочет никакого русского мира, хочется изменить гнетущую атмосферу в стране.

Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?
Когда казалось бы неглупые люди отключают мозг - это конец. Надо тикать отсюда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:42

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок)
А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода".
Ну ок

Ми не купує в агресора - ми знімаємо з нього бабло за транзит. До чого ж туго деяким доходить...

1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников.
2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:47

  airmax78 написав:Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?

Да-да. "Виноваты папередники".

Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:47

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:А зачем вы задаете этот тупой вопрос о транзите?

Почему тупой?

Мне просто интересно, до каких пор Украина будет обеспечивать продажи "агрессивного" газа? Вы не понимаете, что эта выручка потом пойдёт на российскую армию?

Транзит, благодаря деятельности Тимошенко и 3м годам президентства овоща, теперь от нас не зависит. Порох все что может - делает чтобы остановить СП2. Но это надо было делать раньше - когда у власти был овощ. Сейчас, боюсь, уже поздно. Разве что Штаты займут максимально жесткую позицию.
Но то, как вы спрашиваете, меня, честно говоря бесит. Говнишко проступает в вашем вопросе.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:49

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Покупать "агрессивный" газ у агрессора - это "рабство". (При этом покупать тот же самый газ у офшорных посредников - это ок)
А обеспечивать продажи "агрессивного" газа путём транзита от агрессора - это "свобода".
Ну ок

Ми не купує в агресора - ми знімаємо з нього бабло за транзит. До чого ж туго деяким доходить...

1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников.
2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.

Внимательно слушаем ваши предложения по каждому пункту.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:54

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Вкладчик1234 написав:1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников.
2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.

Якщо не буде транзита через Україну з нашої вини, РФ проживе і без цього, з таким товарним профіцитом торгівлі. А ми втратимо і гроші за транзит, і допомогу ЄС.
Ми не купуємо газ в РФ. Коли не буде транзита, ми так само будемо купувати на тих самих європейських хабах, можливо, трохи дорожче буде доставка. Який саме газ в ГТС - російский, наш, американський чи катарський - не має різиці, він там змішується, як змішується в хабах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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