Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:55
Вкладчик1234 написав:
Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.
І Насіров повернувся, і Карлсон колись прилетить. Це Порошенко всіх відновлює і відбілює, чи суди?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:57
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников.
2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.
Внимательно слушаем ваши предложения по каждому пункту.
"Классики" уже всё порешали:
1.
2.
Гройсман планирует сделать Украину экспортером газа https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-planiruet-sdelat-ukrainu-eksporterom-gaza-1149105.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:00
lapay написав: Вкладчик1234 написав:
Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.
І Насіров повернувся, і Карлсон колись прилетить. Це Порошенко всіх відновлює і відбілює, чи суди?
Да-да.
"Царь хороший - бояре плохие"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:01
Не, ну хочется услышать ваше предложение. Яценюк с Гросей, понятное дело, достаточной компетенции не имеют. Хочу услышать как надо. Что делать? "Критикуешь - предлагай"(с).
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:02
Вкладчик1234 написав: lapay написав: Вкладчик1234 написав:
Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.
І Насіров повернувся, і Карлсон колись прилетить. Це Порошенко всіх відновлює і відбілює, чи суди?
Да-да.
"Царь хороший - бояре плохие"
Царь - это за поребриком. У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:02
airmax78 написав:
Не, ну хочется услышать ваше предложение. Яценюк с Гросей, понятное дело, достаточной компетенции не имеют. Хочу услышать как надо. Что делать? "Критикуешь - предлагай"(с).
Нормальные предложения у них.
Пусть выполняют что сказали.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:04
airmax78 написав:
У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.
Такой уровень сладости может вызвать диабет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:06
airmax78 написав:
Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?
Не совсем так. При Януковиче мои доходы и доходы родственников тоже уменьшались, хотя и не так стремительно, поэтому я с энтузиазмом воспринял Революцию Достоинства, и бегство гопника.
Естественно можно сказать, что мои доходы - это мои ошибки, или ошибки моих родственников, но я не могу изменить прошлое, и даже по возрасту уже вряд ли эмигрирую, потому в меру сил пытаюсь изменить своё будущее хотя бы на выборах.
Вы зря переживаете, с тем же победителем Гриценко вы будете жить лучше, я вам гарантирую )))
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:07
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.
Такой уровень сладости может вызвать диабет
Меняйте пластинку иногда. Если бы все было под Порохом, многие из тех, кто сейчас регистрируются кандидатами в президенты и рассказывают о "деньгах на крови" и о "мире", мотали бы свои длинные сроки.
airmax78
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:10
airmax78 написав:
Если бы все было под Порохом, многие из тех, кто сейчас регистрируются кандидатами в президенты и рассказывают о "деньгах на крови" и о "мире", мотали бы свои длинные сроки.
А почему они не мотают сроки? Меня это тоже возмущает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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