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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:55

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Вкладчик1234 написав:Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.

І Насіров повернувся, і Карлсон колись прилетить. Це Порошенко всіх відновлює і відбілює, чи суди?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:57

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников.
2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.

Внимательно слушаем ваши предложения по каждому пункту.

"Классики" уже всё порешали:
1.


2.
Гройсман планирует сделать Украину экспортером газа
https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-planiruet-sdelat-ukrainu-eksporterom-gaza-1149105.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:00

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.

І Насіров повернувся, і Карлсон колись прилетить. Це Порошенко всіх відновлює і відбілює, чи суди?

Да-да.
"Царь хороший - бояре плохие"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:01

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Мы покупаем у агрессора. Только через посредников.
2. Мы обеспечиваем продажи российского газа путём его транспортировки.

Внимательно слушаем ваши предложения по каждому пункту.

"Классики" уже всё порешали:
1.
2.
Гройсман планирует сделать Украину экспортером газа
https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-planiruet-sdelat-ukrainu-eksporterom-gaza-1149105.html

Не, ну хочется услышать ваше предложение. Яценюк с Гросей, понятное дело, достаточной компетенции не имеют. Хочу услышать как надо. Что делать? "Критикуешь - предлагай"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:02

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Только Злочевский вернулся и спокойно продолжает дерибанить месторождения уже при кондитере.

І Насіров повернувся, і Карлсон колись прилетить. Це Порошенко всіх відновлює і відбілює, чи суди?

Да-да.
"Царь хороший - бояре плохие"

Царь - это за поребриком. У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:02

  airmax78 написав:Не, ну хочется услышать ваше предложение. Яценюк с Гросей, понятное дело, достаточной компетенции не имеют. Хочу услышать как надо. Что делать? "Критикуешь - предлагай"(с).

Нормальные предложения у них.
Пусть выполняют что сказали.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:04

  airmax78 написав: У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.

Такой уровень сладости может вызвать диабет :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:06

  airmax78 написав:Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?


Не совсем так. При Януковиче мои доходы и доходы родственников тоже уменьшались, хотя и не так стремительно, поэтому я с энтузиазмом воспринял Революцию Достоинства, и бегство гопника.
Естественно можно сказать, что мои доходы - это мои ошибки, или ошибки моих родственников, но я не могу изменить прошлое, и даже по возрасту уже вряд ли эмигрирую, потому в меру сил пытаюсь изменить своё будущее хотя бы на выборах.

Вы зря переживаете, с тем же победителем Гриценко вы будете жить лучше, я вам гарантирую )))
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:07

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав: У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.

Такой уровень сладости может вызвать диабет :lol:

Меняйте пластинку иногда. Если бы все было под Порохом, многие из тех, кто сейчас регистрируются кандидатами в президенты и рассказывают о "деньгах на крови" и о "мире", мотали бы свои длинные сроки.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:10

  airmax78 написав:Если бы все было под Порохом, многие из тех, кто сейчас регистрируются кандидатами в президенты и рассказывают о "деньгах на крови" и о "мире", мотали бы свои длинные сроки.

А почему они не мотают сроки? Меня это тоже возмущает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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