Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Суб 19 січ, 2019 16:06

airmax78 написав: Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко? Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?

Не совсем так. При Януковиче мои доходы и доходы родственников тоже уменьшались, хотя и не так стремительно, поэтому я с энтузиазмом воспринял Революцию Достоинства, и бегство гопника.Естественно можно сказать, что мои доходы - это мои ошибки, или ошибки моих родственников, но я не могу изменить прошлое, и даже по возрасту уже вряд ли эмигрирую, потому в меру сил пытаюсь изменить своё будущее хотя бы на выборах.Вы зря переживаете, с тем же победителем Гриценко вы будете жить лучше, я вам гарантирую )))