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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:12

  freeze написав:
  airmax78 написав:Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?


Не совсем так. При Януковиче мои доходы и доходы родственников тоже уменьшались, хотя и не так стремительно, поэтому я с энтузиазмом воспринял Революцию Достоинства, и бегство гопника.
Естественно можно сказать, что мои доходы - это мои ошибки, или ошибки моих родственников, но я не могу изменить прошлое, и даже по возрасту уже вряд ли эмигрирую, потому в меру сил пытаюсь изменить своё будущее хотя бы на выборах.

Вы зря переживаете, с тем же победителем Гриценко вы будете жить лучше, я вам гарантирую )))

Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох. Надо мне тоже ему счет за падение цены на Голосуху выставить.
За Гриценко - это хорошо. Вечный кандидат. Можно голосовать. Примерно то же самое, что "не пидтримую жодного кандидата".
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:13

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Если бы все было под Порохом, многие из тех, кто сейчас регистрируются кандидатами в президенты и рассказывают о "деньгах на крови" и о "мире", мотали бы свои длинные сроки.

А почему они не мотают сроки? Меня это тоже возмущает

Я вам объяснил почему. Но вы же только про уровень сахара в крови думаете.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:26

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Вкладчик1234 написав:А почему они не мотают сроки? Меня это тоже возмущает

Бо демократія - незалежність судів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:27

  airmax78 написав:Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох.


Так. Совершенно верно. Тут ничего нельзя поделать, это уровень условного рефлекса.
Если человеку перед выборами показывать портреты условного Наливайченко и условного Куприя. При этом при показе портрета Наливайченко каждый раз выдавать бутерброд с черной икрой, а при показе портрета Куприя ударять молотком по ногтю, то я вас уверяю, что подавляющее большинство населения проголосует за Наливайченко, а не за Куприя.

Подавляющее большинство населения голосует холодильником, и не только у нас. Это в России голосуют телевизором, а у нас не Россия, у нас - холодильник выше.

Первым это не смог понять Яценюк, через что слетел и имеет мусорный рейтинг, Порошенко тоже подумал, что телевизор - религия, вера, православие, язык, это самое важное для населения - и поставил это все на бигборды, как главные достижения.
Посмотрим прав ли он, может я ошибаюсь, я кстати совсем не исключаю, что Порошенко победит.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 19 січ, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:27

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  airmax78 написав:За Гриценко - это хорошо. Вечный кандидат. Можно голосовать. Примерно то же самое, что "не пидтримую жодного кандидата".

Я, на позаминулих, голосував за друге, а не за перше. :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:29

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Подавляющее большинство населения голосует холодильником, и не только у нас. Это в России голосуют телевизором, а у нас не Россия, у нас - холодильник выше.

Проблема в тому, що холодильник вичерпав кредитний ліміт, а до пересічних це не доходить.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:56

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав: У нас все еще +/- демократия и независимость ветвей власти.

Такой уровень сладости может вызвать диабет :lol:

Меняйте пластинку иногда. Если бы все было под Порохом, многие из тех, кто сейчас регистрируются кандидатами в президенты и рассказывают о "деньгах на крови" и о "мире", мотали бы свои длинные сроки.

И где сейчас основной конкурент Порошенка 2-3 летней давности Саакашвили?
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