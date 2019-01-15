Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Суб 19 січ, 2019 16:27

airmax78 написав: Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох. Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох.

Так. Совершенно верно. Тут ничего нельзя поделать, это уровень условного рефлекса.Если человеку перед выборами показывать портреты условного Наливайченко и условного Куприя. При этом при показе портрета Наливайченко каждый раз выдавать бутерброд с черной икрой, а при показе портрета Куприя ударять молотком по ногтю, то я вас уверяю, что подавляющее большинство населения проголосует за Наливайченко, а не за Куприя.Подавляющее большинство населения голосует холодильником, и не только у нас. Это в России голосуют телевизором, а у нас не Россия, у нас - холодильник выше.Первым это не смог понять Яценюк, через что слетел и имеет мусорный рейтинг, Порошенко тоже подумал, что телевизор - религия, вера, православие, язык, это самое важное для населения - и поставил это все на бигборды, как главные достижения.Посмотрим прав ли он, может я ошибаюсь, я кстати совсем не исключаю, что Порошенко победит.