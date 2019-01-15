Що турбує українців найбільше (опитування)

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airmax78 написав:Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?
Не совсем так. При Януковиче мои доходы и доходы родственников тоже уменьшались, хотя и не так стремительно, поэтому я с энтузиазмом воспринял Революцию Достоинства, и бегство гопника. Естественно можно сказать, что мои доходы - это мои ошибки, или ошибки моих родственников, но я не могу изменить прошлое, и даже по возрасту уже вряд ли эмигрирую, потому в меру сил пытаюсь изменить своё будущее хотя бы на выборах.
Вы зря переживаете, с тем же победителем Гриценко вы будете жить лучше, я вам гарантирую )))
Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох. Надо мне тоже ему счет за падение цены на Голосуху выставить. За Гриценко - это хорошо. Вечный кандидат. Можно голосовать. Примерно то же самое, что "не пидтримую жодного кандидата".
airmax78 написав:Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох.
Так. Совершенно верно. Тут ничего нельзя поделать, это уровень условного рефлекса. Если человеку перед выборами показывать портреты условного Наливайченко и условного Куприя. При этом при показе портрета Наливайченко каждый раз выдавать бутерброд с черной икрой, а при показе портрета Куприя ударять молотком по ногтю, то я вас уверяю, что подавляющее большинство населения проголосует за Наливайченко, а не за Куприя.
Подавляющее большинство населения голосует холодильником, и не только у нас. Это в России голосуют телевизором, а у нас не Россия, у нас - холодильник выше.
Первым это не смог понять Яценюк, через что слетел и имеет мусорный рейтинг, Порошенко тоже подумал, что телевизор - религия, вера, православие, язык, это самое важное для населения - и поставил это все на бигборды, как главные достижения. Посмотрим прав ли он, может я ошибаюсь, я кстати совсем не исключаю, что Порошенко победит.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 19 січ, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.