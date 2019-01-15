Що турбує українців найбільше (опитування)

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airmax78 написав:Т.е. вы напрямую связываете падение ваших доходов, произошедшее из-за девальвации гривны, произошедшей из-за "несколько лет нормально жили с Тимошенко и овощем" с президентством Порошенко?
Не совсем так. При Януковиче мои доходы и доходы родственников тоже уменьшались, хотя и не так стремительно, поэтому я с энтузиазмом воспринял Революцию Достоинства, и бегство гопника. Естественно можно сказать, что мои доходы - это мои ошибки, или ошибки моих родственников, но я не могу изменить прошлое, и даже по возрасту уже вряд ли эмигрирую, потому в меру сил пытаюсь изменить своё будущее хотя бы на выборах.
Вы зря переживаете, с тем же победителем Гриценко вы будете жить лучше, я вам гарантирую )))
Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох. Надо мне тоже ему счет за падение цены на Голосуху выставить. За Гриценко - это хорошо. Вечный кандидат. Можно голосовать. Примерно то же самое, что "не пидтримую жодного кандидата".
airmax78 написав:Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох.
Так. Совершенно верно. Тут ничего нельзя поделать, это уровень условного рефлекса. Если человеку перед выборами показывать портреты условного Наливайченко и условного Куприя. При этом при показе портрета Наливайченко каждый раз выдавать бутерброд с черной икрой, а при показе портрета Куприя ударять молотком по ногтю, то я вас уверяю, что подавляющее большинство населения проголосует за Наливайченко, а не за Куприя.
Подавляющее большинство населения голосует холодильником, и не только у нас. Это в России голосуют телевизором, а у нас не Россия, у нас - холодильник выше.
Первым это не смог понять Яценюк, через что слетел и имеет мусорный рейтинг, Порошенко тоже подумал, что телевизор - религия, вера, православие, язык, это самое важное для населения - и поставил это все на бигборды, как главные достижения. Посмотрим прав ли он, может я ошибаюсь, я кстати совсем не исключаю, что Порошенко победит.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 19 січ, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Нещасна я людина… Он люди голосують і вірять, що хтось з кандидатів таки подумає про них і спробує вирішити якщо не всі, то хоча б більшість їх проблем (ну там газку дешевше в два рази підкине, а то й в чотири рази, зарплати і пенсії «радикально» підніме, корупцію переможе буквально за лічені дні, ну нехай вже тижні, швиденько війну закінчить - що при цьому її можна закінчити тільки повною капітуляцією України, то фігня, а те, що для реальної перемоги над Росією потрібні можливо десятки років і важка-важка праця , то для них фігня в квадраті). Щасливі… А я бідака на всіх виборах голосував за менше зло… Навіть за Юлю доводилось в 2010р., аби хоча б людина з кримінальним минулим не стала президентом… І все дарма… А щасливі тоді проголосували за Януковича і не парились як я. Хоча результат його президентства по моїм прогнозам мав виявитися приблизно таким як і відбулося (хоча такої катастрофи навіть я не очікував). Почитавши щасливчиків відчув себе ще більш нещасним… Якщо їх стараннями Порошенко не пройде в другий тур, я, нещасний, мабуть вперше за 40 років не піду на вибори… Бо серед потенційних кандидатів так і не зможу визначити, а хто ж з них є менше зло? P.s. Я й обіцянкам Порошенка не вірю, але при ньому Україна хоча б повзком, хоча б по принципу «два кроки вперед, один назад» , а часом застигаючи на місці, до чергового пенделя від суспільства, але ж рухаємося в потрібному напрямку…А з іншими…
Кармелюк написав:А щасливі тоді проголосували за Януковича і не парились як я. Хоча результат його президентства по моїм прогнозам мав виявитися приблизно таким як і відбулося (хоча такої катастрофи навіть я не очікував).
Ага, а таких результатов от майдана даже я не ожидал.
Кармелюк написав:Бо серед потенційних кандидатів так і не зможу визначити, а хто ж з них є менше зло?
Достаточно странно - говорить, что только один есть белый и пушистый, а 40 других кандидатов от самых разных политсил самой разной направленности полные тупари, даже выбрать не из кого. Имхо, неуважение к стране. У меня по крайней мере есть рейтинг как минимум десятка кандидатов, от самого лучшего и в порядке уменьшения, и даже Порошенко есть в десятке лучших.