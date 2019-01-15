Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Суб 19 січ, 2019 19:04

Нещасна я людина…

Он люди голосують і вірять, що хтось з кандидатів таки подумає про них і спробує вирішити якщо не всі, то хоча б більшість їх проблем (ну там газку дешевше в два рази підкине, а то й в чотири рази, зарплати і пенсії «радикально» підніме, корупцію переможе буквально за лічені дні, ну нехай вже тижні, швиденько війну закінчить - що при цьому її можна закінчити тільки повною капітуляцією України, то фігня, а те, що для реальної перемоги над Росією потрібні можливо десятки років і важка-важка праця , то для них фігня в квадраті). Щасливі…

А я бідака на всіх виборах голосував за менше зло… Навіть за Юлю доводилось в 2010р., аби хоча б людина з кримінальним минулим не стала президентом… І все дарма…

А щасливі тоді проголосували за Януковича і не парились як я. Хоча результат його президентства по моїм прогнозам мав виявитися приблизно таким як і відбулося (хоча такої катастрофи навіть я не очікував).

Почитавши щасливчиків відчув себе ще більш нещасним…

Якщо їх стараннями Порошенко не пройде в другий тур, я, нещасний, мабуть вперше за 40 років не піду на вибори…

Бо серед потенційних кандидатів так і не зможу визначити, а хто ж з них є менше зло?

P.s. Я й обіцянкам Порошенка не вірю, але при ньому Україна хоча б повзком, хоча б по принципу «два кроки вперед, один назад» , а часом застигаючи на місці, до чергового пенделя від суспільства, але ж рухаємося в потрібному напрямку…А з іншими…