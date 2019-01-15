Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31
M-A-X написав: Кармелюк написав:
А щасливі тоді проголосували за Януковича і не парились як я. Хоча результат його президентства по моїм прогнозам мав виявитися приблизно таким як і відбулося (хоча такої катастрофи навіть я не очікував).
Ага, а таких результатов от майдана даже я не ожидал.
Ну звичайно, звичайно...Головне не думати, що не будь Януковича президента, то ніякого майдану можливо і не було би. Але щасливчики думали, що проголосувавши за кримінальника вони обійдуться без майдану...Наївні люди... Виходи було лише два: або диктатура кримінальника або майдан...
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Кармелюк
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:34
Кармелюк написав:
Виходи було лише два: або диктатура кримінальника або майдан..
Выходов всегда много, похоже вы полный фаталист ))
Через год по любому были бы новые выборы, скорее всего Янукович бы там не победил от слова никак, по той же причине, благосостояние большинства граждан за его каденцию ухудшилась. Это относится и к предстоящим выборам.
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freeze
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:38
freeze написав: Кармелюк написав:
Бо серед потенційних кандидатів так і не зможу визначити, а хто ж з них є менше зло?
Достаточно странно - говорить, что только один есть белый и пушистый, а 40 других кандидатов от самых разных политсил самой разной направленности полные тупари, даже выбрать не из кого.
Имхо, неуважение к стране.
У меня по крайней мере есть рейтинг как минимум десятка кандидатов, от самого лучшего и в порядке уменьшения, и даже Порошенко есть в десятке лучших.
Щасливчик!
P.s. А нагадайте, будь ласка, в якому місці я писав, що Порошенко "только один есть белый и пушистый"?
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Кармелюк
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