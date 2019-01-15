Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31
M-A-X написав: Кармелюк написав:
А щасливі тоді проголосували за Януковича і не парились як я. Хоча результат його президентства по моїм прогнозам мав виявитися приблизно таким як і відбулося (хоча такої катастрофи навіть я не очікував).
Ага, а таких результатов от майдана даже я не ожидал.
Ну звичайно, звичайно...Головне не думати, що не будь Януковича президента, то ніякого майдану можливо і не було би. Але щасливчики думали, що проголосувавши за кримінальника вони обійдуться без майдану...Наївні люди... Виходи було лише два: або диктатура кримінальника або майдан...
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Кармелюк
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:34
Кармелюк написав:
Виходи було лише два: або диктатура кримінальника або майдан..
Выходов всегда много, похоже вы полный фаталист ))
Через год по любому были бы новые выборы, скорее всего Янукович бы там не победил от слова никак, по той же причине, благосостояние большинства граждан за его каденцию ухудшилась. Это относится и к предстоящим выборам.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:38
freeze написав: Кармелюк написав:
Бо серед потенційних кандидатів так і не зможу визначити, а хто ж з них є менше зло?
Достаточно странно - говорить, что только один есть белый и пушистый, а 40 других кандидатов от самых разных политсил самой разной направленности полные тупари, даже выбрать не из кого.
Имхо, неуважение к стране.
У меня по крайней мере есть рейтинг как минимум десятка кандидатов, от самого лучшего и в порядке уменьшения, и даже Порошенко есть в десятке лучших.
Щасливчик!
P.s. А нагадайте, будь ласка, в якому місці я писав, що Порошенко "только один есть белый и пушистый"?
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Кармелюк
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:48
freeze написав: Кармелюк написав:
Виходи було лише два: або диктатура кримінальника або майдан..
Выходов всегда много, похоже вы полный фаталист ))
Через год по любому были бы новые выборы, скорее всего Янукович бы там не победил от слова никак, по той же причине, благосостояние большинства граждан за его каденцию ухудшилась. Это относится и к предстоящим выборам.
Особисто мені було зрозуміло, що буде Майдан, і не просто Майдан, а кривавий Майдан, ще до виборів 2010. Якщо не Євромайдан, то Майдан після чергових виборів, тому що Янукович ніколи б не віддав владу добровільно. Такий у нього психотип.
Мадуро віддав владу? А чим Янукович гірший за Мадуро?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:54
airmax78 написав: ruvex написав:
Я не исключаю и не преуменьшаю влияние войны, но и не списываю на нее все отрицательные процессы в стране, хотя это было бы просто и удобно.
Потому, что внутри страны среди граждан пролегла бездна, по краям, которой люди сводят концы с концами пытаясь выжить преодолев непрекращающиеся ухудшения в жизни, никак не связанные с войной, с другой же стороны, заводы принадлежавшие политической элите страны, получают сверхприбыли и зарабатывают на военных заказах. И открытые расследования НАБУ по данным фактам исчезают, как дождь в песок. И это только вершина айсберга распространившейся коррупции. Подобное просто не может продолжаться, раскручиваясь, как маховик.
Какие сверхприбыли на военных заказах? Львиная доля всего, что расходуется на войне, идет со складов МО и с госпредприятий ВПК. Танки, БТРы, орудия, снаряды, патроны, и т.д. и т.п. у нас частный бизнес не делает.
Специально для ознакомления и лучшего понимания Кузня Порошенко получила многомиллионный контракт на ремонт военных кораблей
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:59
Кармелюк написав:
P.s. А нагадайте, будь ласка, в якому місці я писав, що Порошенко "только один есть белый и пушистый"?
Нет проблем. Если Порошенко не выйдет во второй тур, то я, то есть Вы, не пойду на выборы, потому что все остальные есть зло.
Как-то так был завуалированный смысл. Исходя из антонима к слову Зло - есть слово Добро.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:00
freeze написав: Кармелюк написав:
Виходи було лише два: або диктатура кримінальника або майдан..
Выходов всегда много, похоже вы полный фаталист ))
Через год по любому были бы новые выборы, скорее всего Янукович бы там не победил от слова никак, по той же причине, благосостояние большинства граждан за его каденцию ухудшилась. Это относится и к предстоящим выборам.
Я реаліст.
Якби не було майдану в 2013-2014р., то він точно був би в 2015р. після виборів президента - бо Янукович і Ко їх би "виграли" за рахунок фальсифікації, як це було в 2004р. Тому альтернативи при президенті кримінальнику немає іншої, крім цих двох: або диктатура або майдан.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:03
lapay написав:
тому що Янукович ніколи б не віддав владу добровільно. Такий у нього психотип.
Да, ерундистика полнейшая.
Янукович еще после второго тура выборов в 2004 году описался от страха в штаны, и безмолвно пропустил Ющенко.
Зачем вы из Януковича какого-то героя делаете бесстрашного. По машине охраны ему раз пальнули, так он как заяц метнулся прятаться в Ростов.
Именно такой у него психотип, а не то, что вы ему приписываете.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:04
Создалось такое впечатление, что в прямом эфире на ветке программа Ток-шоу "Прямой эфир" телеканала Прямой, где кроме одного кандидата, все остальные просто исчадие ада, особенно Зеленский с его бизнесом в России.
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ruvex
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:05
Кармелюк написав:
в 2015р. після виборів президента - бо Янукович і Ко їх би "виграли" за рахунок фальсифікації, як це було в 2004р.
Полная бездоказательная выдумка. Ничего бы Янукович не выиграл.
Причину я уже описал - во-первых, трусоват, во-вторых, снизил благосостояние граждан.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 19 січ, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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