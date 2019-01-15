Що турбує українців найбільше (опитування)

ruvex написав:

Я не исключаю и не преуменьшаю влияние войны, но и не списываю на нее все отрицательные процессы в стране, хотя это было бы просто и удобно.Потому, что внутри страны среди граждан пролегла бездна, по краям, которой люди сводят концы с концами пытаясь выжить преодолев непрекращающиеся ухудшения в жизни, никак не связанные с войной, с другой же стороны, заводы принадлежавшие политической элите страны, получают сверхприбыли и зарабатывают на военных заказах. И открытые расследования НАБУ по данным фактам исчезают, как дождь в песок. И это только вершина айсберга распространившейся коррупции. Подобное просто не может продолжаться, раскручиваясь, как маховик.