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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:06

А нынешний может выиграть чем-то, кроме фальсификаций?
И какой будет итог?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:12

  Вкладчик1234 написав:А нынешний может выиграть чем-то, кроме фальсификаций?
И какой будет итог?


Очень актуальный вопрос.
И на что он готов пойти чтобы удержаться у власти
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:14

  lapay написав:тому що Янукович ніколи б не віддав владу добровільно. Такий у нього психотип.

С подобным психотипом он успешно бы разогнал майдан еще на его зачатках, но тогда было все хорошо организовано, чтобы закончится так быстро. Подобное, воочию прослеживалось тогда и об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:18

  ruvex написав:Об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.


По-моему, вы себе противоречите.
Эмиграция и так идет полным ходом, следующий уровень - бегство когда бросают все.
И кто выйдет на протесты если,как вы сами пишите, настроения не те?
Разве что те олигархи которым Петя сидит в печенках организуют такой же Майдан как в 2013-2014
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:20

  shapo написав:
  ruvex написав:Об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.


По-моему, вы себе противоречите.
Эмиграция и так идет полным ходом, следующий уровень - бегство когда бросают все.
И кто выйдет на протесты если,как вы сами пишите, настроения не те?
Разве что те олигархи которым Петя сидит в печенках организуют такой же Майдан как в 2013-2014

Абсолютно не противоречу, просто исходя из разных обстоятельств все не смогут покинуть страну. Но если настаиваете на одном из вариантов, значит вторая половина, все же как то будет решать вопрос жизни здесь.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:26

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Янукович еще после второго тура выборов в 2004 году описался от страха в штаны, и безмолвно пропустил Ющенко.

Янукович хотів тоді кинути ВВ на Київ, та Кучма йому не дав. Тоді Президентом був Кучма, а не Янукович.
В 2014 він теж кинув, та вони не встигли доїхати за Дніпропетровська.
  freeze написав:Зачем вы из Януковича какого-то героя делаете бесстрашного. По машине охраны ему раз пальнули, так он как заяц метнулся прятаться в Ростов.

Именно такой у него психотип, а не то, что вы ему приписываете.

Герой чи ні, а піднявся і підмяв усіх конрурентів в самому кримінальному регіоні України. Тому не треба.
А те, що він до останнього тягнув на Майдані, так це тому, що не хотів втратити владу, особливо після хвилі захоплень ОДА, адже столиця в Києві, а не в Донецьку.
Він і поїхав в свою "столицю", яка не пробачила йому ухиляння від кривавого розгону Майдана.
Можливо, все ж таки зрозумів, що програв, можливо, ще сподівався задавити "купку" протестувальників, навіть вирішальну спробу зробив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:32

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

Увидим каким образом пройдут текущие выборы и насколько просто удастся отказаться от нее нынешней каденции публичных людей, если подобное произойдет.
В общем и целом спор "о теплом или мягком" абсолютно бессмыслен, нравится кандидат, вся его деятельность - имеешь право голосуй, не нравится - есть другие, это выбор каждого. А единственность кандидата и отсутствие выбора это технологическая стратегия из политики партии ушедшей в прошлое.
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ruvex
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