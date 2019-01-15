Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Суб 19 січ, 2019 20:06

А нынешний может выиграть чем-то, кроме фальсификаций?

И какой будет итог?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин