А нынешний может выиграть чем-то, кроме фальсификаций?
И какой будет итог?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:06
А нынешний может выиграть чем-то, кроме фальсификаций?
И какой будет итог?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:12
Очень актуальный вопрос.
И на что он готов пойти чтобы удержаться у власти
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:14
С подобным психотипом он успешно бы разогнал майдан еще на его зачатках, но тогда было все хорошо организовано, чтобы закончится так быстро. Подобное, воочию прослеживалось тогда и об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:18
По-моему, вы себе противоречите.
Эмиграция и так идет полным ходом, следующий уровень - бегство когда бросают все.
И кто выйдет на протесты если,как вы сами пишите, настроения не те?
Разве что те олигархи которым Петя сидит в печенках организуют такой же Майдан как в 2013-2014
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:20
Абсолютно не противоречу, просто исходя из разных обстоятельств все не смогут покинуть страну. Но если настаиваете на одном из вариантов, значит вторая половина, все же как то будет решать вопрос жизни здесь.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:26
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Янукович хотів тоді кинути ВВ на Київ, та Кучма йому не дав. Тоді Президентом був Кучма, а не Янукович.
В 2014 він теж кинув, та вони не встигли доїхати за Дніпропетровська.
Герой чи ні, а піднявся і підмяв усіх конрурентів в самому кримінальному регіоні України. Тому не треба.
А те, що він до останнього тягнув на Майдані, так це тому, що не хотів втратити владу, особливо після хвилі захоплень ОДА, адже столиця в Києві, а не в Донецьку.
Він і поїхав в свою "столицю", яка не пробачила йому ухиляння від кривавого розгону Майдана.
Можливо, все ж таки зрозумів, що програв, можливо, ще сподівався задавити "купку" протестувальників, навіть вирішальну спробу зробив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:32
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Увидим каким образом пройдут текущие выборы и насколько просто удастся отказаться от нее нынешней каденции публичных людей, если подобное произойдет.
В общем и целом спор "о теплом или мягком" абсолютно бессмыслен, нравится кандидат, вся его деятельность - имеешь право голосуй, не нравится - есть другие, это выбор каждого. А единственность кандидата и отсутствие выбора это технологическая стратегия из политики партии ушедшей в прошлое.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:41
не победит, так как копирует карлика,
а Украина - не Росия, еще Кучма осознал.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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