Що турбує українців найбільше (опитування)

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lapay написав:тому що Янукович ніколи б не віддав владу добровільно. Такий у нього психотип.
С подобным психотипом он успешно бы разогнал майдан еще на его зачатках, но тогда было все хорошо организовано, чтобы закончится так быстро. Подобное, воочию прослеживалось тогда и об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.
ruvex написав:Об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.
По-моему, вы себе противоречите. Эмиграция и так идет полным ходом, следующий уровень - бегство когда бросают все. И кто выйдет на протесты если,как вы сами пишите, настроения не те? Разве что те олигархи которым Петя сидит в печенках организуют такой же Майдан как в 2013-2014
ruvex написав:Об этом с уверенностью можно говорить сейчас, когда в сравнении с ухудшающимся положением в стране тогда оно тем не менее не было таким плачевным, как стало на последние 5 лет, однако ничего подобного в настроениях на текущий момент и близко нет. Но выборы приведут или к повальной миграции или к протестам.
По-моему, вы себе противоречите. Эмиграция и так идет полным ходом, следующий уровень - бегство когда бросают все. И кто выйдет на протесты если,как вы сами пишите, настроения не те? Разве что те олигархи которым Петя сидит в печенках организуют такой же Майдан как в 2013-2014
Абсолютно не противоречу, просто исходя из разных обстоятельств все не смогут покинуть страну. Но если настаиваете на одном из вариантов, значит вторая половина, все же как то будет решать вопрос жизни здесь.
freeze написав:Янукович еще после второго тура выборов в 2004 году описался от страха в штаны, и безмолвно пропустил Ющенко.
Янукович хотів тоді кинути ВВ на Київ, та Кучма йому не дав. Тоді Президентом був Кучма, а не Янукович. В 2014 він теж кинув, та вони не встигли доїхати за Дніпропетровська.
freeze написав:Зачем вы из Януковича какого-то героя делаете бесстрашного. По машине охраны ему раз пальнули, так он как заяц метнулся прятаться в Ростов.
Именно такой у него психотип, а не то, что вы ему приписываете.
Герой чи ні, а піднявся і підмяв усіх конрурентів в самому кримінальному регіоні України. Тому не треба. А те, що він до останнього тягнув на Майдані, так це тому, що не хотів втратити владу, особливо після хвилі захоплень ОДА, адже столиця в Києві, а не в Донецьку. Він і поїхав в свою "столицю", яка не пробачила йому ухиляння від кривавого розгону Майдана. Можливо, все ж таки зрозумів, що програв, можливо, ще сподівався задавити "купку" протестувальників, навіть вирішальну спробу зробив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Увидим каким образом пройдут текущие выборы и насколько просто удастся отказаться от нее нынешней каденции публичных людей, если подобное произойдет. В общем и целом спор "о теплом или мягком" абсолютно бессмыслен, нравится кандидат, вся его деятельность - имеешь право голосуй, не нравится - есть другие, это выбор каждого. А единственность кандидата и отсутствие выбора это технологическая стратегия из политики партии ушедшей в прошлое.
airmax78 написав:Т.е. пройопы - ваши, а виноват - Порох.
Так. Совершенно верно. Тут ничего нельзя поделать, это уровень условного рефлекса. Если человеку перед выборами показывать портреты условного Наливайченко и условного Куприя. При этом при показе портрета Наливайченко каждый раз выдавать бутерброд с черной икрой, а при показе портрета Куприя ударять молотком по ногтю, то я вас уверяю, что подавляющее большинство населения проголосует за Наливайченко, а не за Куприя.
Подавляющее большинство населения голосует холодильником, и не только у нас. Это в России голосуют телевизором, а у нас не Россия, у нас - холодильник выше.
Первым это не смог понять Яценюк, через что слетел и имеет мусорный рейтинг, Порошенко тоже подумал, что телевизор - религия, вера, православие, язык, это самое важное для населения - и поставил это все на бигборды, как главные достижения. Посмотрим прав ли он, может я ошибаюсь, я кстати совсем не исключаю, что Порошенко победит.
не победит, так как копирует карлика, а Украина - не Росия, еще Кучма осознал.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
AlifeSoft написав: Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
вот эта ересь от вас и от Libo уже надоела ! специально купил шоколадок раздал кассирам, втерся в доверие так сказать во двох супермаркетах областного центра г Львов на секундочку туристический центр самый большой город западной Украины ! так вот кассиры обоих супермакетов Вопак и Близенько озвучили зарплату близкую к 5000 грн . Для контроля перезвонил на горячую линию супермаркета Вопак попросил оседенить с отделом кадров и там мне озвучили те же цифры . Так что как только буду видеть такую ересь буду писать опровержения ! ЕЩЕ РАЗ ЗАРПЛАТА КАССИРА НА РУКИ 5000 грн из них скорее всего часть которая выше чем чем минималка идет в конверте
ЗЫ и еще раз КИЕВ это не Украина , а МОСКВА это не Россия .
Поставил от 5 тыс грн так как нельзя выбрать меньше, а без этого куча вакансий без указания зарплаты.
В результате имеем среднее 10 тыс грн, при этом ниже 8 тыс грн найти невозможно.
AlifeSoft написав: Даже тот же кассир, как низшая форма оплаты, в супермаркете уже получает около 9 тыс грн.
вот эта ересь от вас и от Libo уже надоела ! специально купил шоколадок раздал кассирам, втерся в доверие так сказать во двох супермаркетах областного центра г Львов на секундочку туристический центр самый большой город западной Украины ! так вот кассиры обоих супермакетов Вопак и Близенько озвучили зарплату близкую к 5000 грн . Для контроля перезвонил на горячую линию супермаркета Вопак попросил оседенить с отделом кадров и там мне озвучили те же цифры . Так что как только буду видеть такую ересь буду писать опровержения ! ЕЩЕ РАЗ ЗАРПЛАТА КАССИРА НА РУКИ 5000 грн из них скорее всего часть которая выше чем чем минималка идет в конверте
ЗЫ и еще раз КИЕВ это не Украина , а МОСКВА это не Россия .
То чому ви сидите в своїх туристичних центрах? В Києві вакансій на все роботоздатне населення України вистачить. Точніше залишок його. Го-го-го!!!
перенесіть мою квартиру в мальовничому місці у Львові між двох парків у затишному місці в таке ж у Києві і я з радістью