Що турбує українців найбільше (опитування)

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freeze написав:Достаточно странно - говорить, что только один есть белый и пушистый, а 40 других кандидатов от самых разных политсил самой разной направленности полные тупари, даже выбрать не из кого. Имхо, неуважение к стране. У меня по крайней мере есть рейтинг как минимум десятка кандидатов, от самого лучшего и в порядке уменьшения, и даже Порошенко есть в десятке лучших.
Я ні про кого з кандидатів не говорив, що вони повні тупарі. Це Ви сказали. Я говорив про найменше зло, яке може принести кандидат Україні і її громадянам, коли стане президентом. І це зовсім не означає неповагу до країни. Така сувора сьогоднішна реальнсть, такі кандидати... Власне я це написав, бо дуже хочеться взнати ваш рейтинг десятка кандидатів, яким Ви готові довірити долю країни. P.s. Тільки не забувайте, що президент має володіти дуже багатьма якостями, серед яких є й такі, які можуть зовсім не сподобатися пересічним громадянам, якби вони про них взнали, але без яких не робиться справжня політика (згадайте хоча б Черчіля або Рузвельта)...