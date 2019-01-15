Що турбує українців найбільше (опитування)

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freeze написав:Достаточно странно - говорить, что только один есть белый и пушистый, а 40 других кандидатов от самых разных политсил самой разной направленности полные тупари, даже выбрать не из кого. Имхо, неуважение к стране. У меня по крайней мере есть рейтинг как минимум десятка кандидатов, от самого лучшего и в порядке уменьшения, и даже Порошенко есть в десятке лучших.
Я ні про кого з кандидатів не говорив, що вони повні тупарі. Це Ви сказали. Я говорив про найменше зло, яке може принести кандидат Україні і її громадянам, коли стане президентом. І це зовсім не означає неповагу до країни. Така сувора сьогоднішна реальнсть, такі кандидати... Власне я це написав, бо дуже хочеться взнати ваш рейтинг десятка кандидатів, яким Ви готові довірити долю країни. P.s. Тільки не забувайте, що президент має володіти дуже багатьма якостями, серед яких є й такі, які можуть зовсім не сподобатися пересічним громадянам, якби вони про них взнали, але без яких не робиться справжня політика (згадайте хоча б Черчіля або Рузвельта)...
Кармелюк написав:(згадайте хоча б Черчіля або Рузвельта)
Поскольку Черчилль и Рузвельт у нас отсутствуют, приходится жить с теми, что есть
Кармелюк написав:Власне я це написав, бо дуже хочеться взнати ваш рейтинг десятка кандидатів, яким Ви готові довірити долю країни.
Гриценко, Смешко, Бессмертный, Наливайченко - первая четверка на первый тур голосования 5-6 Зеленский, Тимошенко 7 Порошенко 8-10 Кошулинский, Тарута, если пойдет Вакарчук
Второй тур по ситуации, исходя кто выйдет.
Не ходить на выборы - это не гражданская позиция, надо выбирать из того что есть.
Хух... Я видихнув з полегшенням, коли не побачив у вашому списку Бойка, Мураєва, Вілкула, Добкіна, Савченко і Симоненка... Як сказав один із герої фільму про другу світову війну, на мою думку, одого з найкращих у світовому кінематографі, "В бой идут одни старики": - Ребята, будем жить!