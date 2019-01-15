Що турбує українців найбільше (опитування)

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freeze написав:Достаточно странно - говорить, что только один есть белый и пушистый, а 40 других кандидатов от самых разных политсил самой разной направленности полные тупари, даже выбрать не из кого. Имхо, неуважение к стране. У меня по крайней мере есть рейтинг как минимум десятка кандидатов, от самого лучшего и в порядке уменьшения, и даже Порошенко есть в десятке лучших.
Я ні про кого з кандидатів не говорив, що вони повні тупарі. Це Ви сказали. Я говорив про найменше зло, яке може принести кандидат Україні і її громадянам, коли стане президентом. І це зовсім не означає неповагу до країни. Така сувора сьогоднішна реальнсть, такі кандидати... Власне я це написав, бо дуже хочеться взнати ваш рейтинг десятка кандидатів, яким Ви готові довірити долю країни. P.s. Тільки не забувайте, що президент має володіти дуже багатьма якостями, серед яких є й такі, які можуть зовсім не сподобатися пересічним громадянам, якби вони про них взнали, але без яких не робиться справжня політика (згадайте хоча б Черчіля або Рузвельта)...
Кармелюк написав:(згадайте хоча б Черчіля або Рузвельта)
Поскольку Черчилль и Рузвельт у нас отсутствуют, приходится жить с теми, что есть
Кармелюк написав:Власне я це написав, бо дуже хочеться взнати ваш рейтинг десятка кандидатів, яким Ви готові довірити долю країни.
Гриценко, Смешко, Бессмертный, Наливайченко - первая четверка на первый тур голосования 5-6 Зеленский, Тимошенко 7 Порошенко 8-10 Кошулинский, Тарута, если пойдет Вакарчук
Второй тур по ситуации, исходя кто выйдет.
Не ходить на выборы - это не гражданская позиция, надо выбирать из того что есть.
Хух... Я видихнув з полегшенням, коли не побачив у вашому списку Бойка, Мураєва, Вілкула, Добкіна, Савченко і Симоненка... Як сказав один із герої фільму про другу світову війну, на мою думку, одого з найкращих у світовому кінематографі, "В бой идут одни старики": - Ребята, будем жить!
freeze написав:Гриценко, Смешко, Бессмертный, Наливайченко - первая четверка на первый тур голосования 5-6 Зеленский, Тимошенко 7 Порошенко 8-10 Кошулинский, Тарута, если пойдет Вакарчук
Второй тур по ситуации, исходя кто выйдет.
Не ходить на выборы - это не гражданская позиция, надо выбирать из того что есть.
Хух... Я видихнув з полегшенням, коли не побачив у вашому списку Бойка, Мураєва, Вілкула, Добкіна, Савченко і Симоненка... Як сказав один із герої фільму про другу світову війну, на мою думку, одого з найкращих у світовому кінематографі, "В бой идут одни старики": - Ребята, будем жить!
Ага, а родственники и друзья собрались голосовать за Бойко и вону. Сколько их там, в Одессе, этих непуганных идиотов, которых от русской весны и слияния в экстазе с Приднестровьем и прочей новороссией спасли одесские и харьковские футбольные фанаты и бизнес-интересы Бени + то что "русский мир" в Одессе возглавили городские сумасшедшие.
airmax78 написав:Ага, а родственники и друзья собрались голосовать за Бойко и вону.
Что есть то есть. Я могу поспорить, что по голосованию первого тура в Одесской области Тимошенко будет на первом месте, на втором будет Бойко.
Юг Одесской области - Бессарабия - просто не переваривает Порошенко, в тех районах победит Бойко по голосам. Северная часть области имеет несколько другой менталитет - однозначно победит Тимошенко. По городу Одессе - будет равномерно три-четыре кандидата нос в нос.
Alex2007 написав:А шо, мы (точнее руководитель) уже победили над сверхдержавой ? Или, мы уже не слабая страна? Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии. :: Большие сомнения что при нём получится
Так что, нетушки - пусть идет руководить шололадной фабрикой ::, это у него лучше получается
А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм. Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит.
На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!! P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
Мне "религия" не позволяет идти и голосовать за нынешнего товарища (не буду применять эпитеты ). Я не в восторге от других кандидатов (особенно "пророссийских) - но консервации нынешнего бардака не желаю. Меньше бы рассказывал бы мне про гипер-важность томосов, и тому подобных моментов - может быть я бы смотрел на него посеръезнее, а так... Уж звиняйте. Но принципиально не отдам голос за нынешнего, ни при каких обстоятельствах. В худшем сценарии (и при этом выберется другой человек), не поменяется ровным счетом ничего, - как падали так и будем падать дальше, с такой же силой Агитировать я тоже ни за кого не собираюсь, ни бесплатно, ни за деньги.
"всё имхо"(С)
п.с freeze, давайте, отбивайтесь от них , я вас поддерживаю