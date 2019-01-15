Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Вів 22 січ, 2019 00:42

Кармелюк написав: airmax78 написав: Alex2007 написав: А шо, мы (точнее руководитель) уже победили над сверхдержавой ? Или, мы уже не слабая страна?

Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии. :: Большие сомнения что при нём получится



Так что, нетушки - пусть идет руководить шололадной фабрикой ::, это у него лучше получается А шо, мы (точнее руководитель)победили над сверхдержавой ? Или, мы уже не слабая страна?Аааа, понял - кое-кому нужен второй срок - тогда уж точно победим и станем сверхдержавой вместо рфии. :: Большие сомнения что при нём получитсяТак что, нетушки - пусть идет руководить шололадной фабрикой ::, это у него лучше получается

А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.

Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит. А кого вместо шоколадного поставим? Клоуна? Вону? Бойка? Полковника запаса? Может, давайте, Ляшка? Насиров - тоже норм.Или давайте Вилкула, а? Сразу мир во всем мире наступит.

На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!

P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент. На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може. Що ж, нехай спробують обрати президентом когось з перелічених вами персонажів і таки переконатись: може! Ще й як може!!!P.s. Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.

В худшем сценарии (и при этом выберется другой человек), не поменяется ровным счетом ничего, - как падали так и будем падать дальше, с такой же силой

Мне "религия" не позволяет идти и голосовать за нынешнего товарища (не буду применять эпитеты).Я не в восторге от других кандидатов (особенно "пророссийских) - но консервации нынешнего бардака не желаю.Меньше бы рассказывал бы мне про гипер-важность томосов, и тому подобных моментов - может быть я бы смотрел на него посеръезнее, а так...Уж звиняйте.Но принципиально не отдам голос за нынешнего, ни при каких обстоятельствах.Агитировать я тоже ни за кого не собираюсь, ни бесплатно, ни за деньги."всё имхо"(С)п.с, давайте, отбивайтесь от них, я вас поддерживаю