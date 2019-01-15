Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Вів 22 січ, 2019 02:18

Tegularius написав: Отсюда вывод - если действительно волнует независимость Украины - надо выбирать из тех, кто говорить об её экономике и имеет реалистичные планы её оздоровления.

Ранее курс гривны как и рубля зависил от состояния сырьевых рынков. Поэтому они колебались б/м параллельно. А сейчас курс гривны рисуют в кабинетах МВФ. Отсюда вывод - если действительно волнует независимость Украины - надо выбирать из тех, кто говорить об её экономике и имеет реалистичные планы её оздоровления.Ранее курс гривны как и рубля зависил от состояния сырьевых рынков. Поэтому они колебались б/м параллельно. А сейчас курс гривны рисуют в кабинетах МВФ.

Львиная доля позитивных изменений по части экономики за последние 4.5 года, произошла в Украине благодаря давлению со стороны МВФ и МБ. Курсы наши больше не пляшут вместе потому что разорвана связь между экономиками. Нет перетока ресурсов. Нет больше такой зависимости от экспорта в Россию.И, напомню, президент в Украине не отвечает напрямую за экономику. Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.