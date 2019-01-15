Що турбує українців найбільше (опитування)

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Больше всего беспокоит военный конфликт, что вполне разумно. Пока он продолжается - о реформах и инвестициях можно забыть.
О чем это говорит в перспективе выборов?
Если победит кто-то из тройки Вилкул-Мураев-Бойко, то это конфликт гарантированно прекратится в течение нескольких дней, т.к. исчезнет основание для него.
В случае победы Порошенко - имеем гарантированное продолжение его на ближайшие 5 лет. Для РФ Порошенко нерукопожатный, а без переговоров руководства двух стран на высшем уровне ничего решить невозможно.
В случае победы Тимошенко или Зеленского - есть небольшой шанс на договоренность и мир. Нет непреодолимых препятствий для того, чтобы состоялись переговоры Путина с кем-то из них двоих. Шансы на успех имхо гораздо меньше 50%, но всё же они появятся.
Не конфликт прекратится, а государственность украинская прекратится. Вернемся в состояние российской колонии. А быть колонией у, по сути, африканского государства - это приговор. Тысячи людей жизнь положили, чтобы Украина, наконец, обрела независимость от России, а вы готовы насрать на их еще свежие могилы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 січ, 2019 01:58, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:От России Украина сейчас независима, как никогда до этого. И это вы видите отчетливо по движениям курса гривны к доллару и рубля к доллару.
В современном мире независимость - это экономическая категория. Независимы страны с самодостаточной экономикой. А страна, чья экономика зависит от милости иностранных благодетелей и кредиторов таковой не является по определению.
Отсюда вывод - если действительно волнует независимость Украины - надо выбирать из тех, кто говорить об её экономике и имеет реалистичные планы её оздоровления. Ранее курс гривны как и рубля зависил от состояния сырьевых рынков. Поэтому они колебались б/м параллельно. А сейчас курс гривны рисуют в кабинетах МВФ.
airmax78 написав:От России Украина сейчас независима, как никогда до этого. И это вы видите отчетливо по движениям курса гривны к доллару и рубля к доллару.
В современном мире независимость - это экономическая категория. Независимы страны с самодостаточной экономикой. А страна, чья экономика зависит от милости иностранных благодетелей и кредиторов таковой не является по определению.
У нас сейчас, благодаря 26 годам анабиоза большей части общества, нет другой альтернативы. Или временная зависимость от иностранных кредиторов. Или африканская колония на ближайшие nn лет. К чему приводит второй путь мы хорошо знаем за всю нашу долгую историю в качестве колонии.
Tegularius написав:Отсюда вывод - если действительно волнует независимость Украины - надо выбирать из тех, кто говорить об её экономике и имеет реалистичные планы её оздоровления. Ранее курс гривны как и рубля зависил от состояния сырьевых рынков. Поэтому они колебались б/м параллельно. А сейчас курс гривны рисуют в кабинетах МВФ.
Львиная доля позитивных изменений по части экономики за последние 4.5 года, произошла в Украине благодаря давлению со стороны МВФ и МБ. Курсы наши больше не пляшут вместе потому что разорвана связь между экономиками. Нет перетока ресурсов. Нет больше такой зависимости от экспорта в Россию. И, напомню, президент в Украине не отвечает напрямую за экономику. Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.
airmax78 написав: Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.
Джавелины, из которых нельзя стрелять. Томос, который пока что не признал ни один из 14 патриархатов. Квоты на экспорт в ЕС, которые заканчиваются к середине января. Безвиз - ну за него спасибо, хотя и до этого украинцы ездили в Европу без особых проблем. Армия согласно рейтингу globalfirepower занимает 29-е место, а в 2014 было 21-ое.
airmax78 написав:Львиная доля позитивных изменений по части экономики за последние 4.5 года, произошла в Украине благодаря давлению со стороны МВФ и МБ. Курсы наши больше не пляшут вместе потому что разорвана связь между экономиками.
Перед Новым годом в декабре не плясал? Или "пляска" это процентов 200-300?
airmax78 написав:И, напомню, президент в Украине не отвечает напрямую за экономику. Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.
Почему у всех порохоботов одна и та же методичка? Неужели для разнообразия нельзя написать еще одну. Еще как влияет президент на экономику через назначение своего кума генпрокурора призванного бороться с коррупцией вместе с другими многочисленными органами, через подвешенных за причинное место судей которые примут любое нужное решение или не будут работать вовсе, через главу НКРЕ - мальчика из московской рошеновской тусовки, и т.д.
airmax78 написав: Внешняя политика и армия - вот его основные задачи. И я не вижу никого ни из той своры голодных собак, которая, уже заявилась, ни из тех, кто еще на низком старте, кто мог бы хотя бы отдаленно сравниться с Порохом на этих напрвлениях.
Джавелины, из которых нельзя стрелять. Томос, который пока что не признал ни один из 14 патриархатов. Квоты на экспорт в ЕС, которые заканчиваются к середине января. Безвиз - ну за него спасибо, хотя и до этого украинцы ездили в Европу без особых проблем. Армия согласно рейтингу globalfirepower занимает 29-е место, а в 2014 было 21-ое.
Люблю подписчиков strana.ru В 2011 году Украина в этом рейтинге занимала 20е место. Армия у нас тогда была акуенная. Потешная. Италия 11 место. Египет - 12 место. Россия, выплачивающая контрибуции Чечне - на 2м. И т.д. Армии, которые не воевали последние 20-30-40-70 лет занимают в рейтинге какие-то довольно высокие места. Делаем вывод: рейтинг ни о чем. Про томос (на который мне плевать, если честно - одно радует, что подальше от рпц фсб стали) и безвиз - улыбнуло.