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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:53

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

Аааааа! Египет на 12м, Израиль - на 16м..... Сцуко.... Порвало. Уберите от меня этот рейтинг подальше и больше никогда не показывайте.
airmax78
 
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