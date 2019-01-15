|
|
Що турбує українців найбільше (опитування)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 08:53
Аааааа! Египет на 12м, Израиль - на 16м..... Сцуко.... Порвало. Уберите от меня этот рейтинг подальше и больше никогда не показывайте.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27631
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 3073 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор