Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Вів 22 січ, 2019 09:28

airmax78 написав: Я когда читаю, как Пороха поносят какие-то ничтожества, мне становится грустно от того, сколько у нас неблагодарных и недалеких сограждан. Голосовать за Бойко или за Тимоху или за Вилкула это по ту сторону добра и зла. Ставить на одну ступень Пороха и клоуна с корпоративов или отставного полковника ни одного дня не служившего в регулярной армии и ничего из себя не представляющего - какие опилки в голове надо иметь?

Сори за грубость. Я когда читаю, как Пороха поносят какие-то ничтожества, мне становится грустно от того, сколько у нас неблагодарных и недалеких сограждан. Голосовать за Бойко или за Тимоху или за Вилкула это по ту сторону добра и зла. Ставить на одну ступень Пороха и клоуна с корпоративов или отставного полковника ни одного дня не служившего в регулярной армии и ничего из себя не представляющего - какие опилки в голове надо иметь?Сори за грубость.

Ну да, ваше превосходительство, мы, т.е. вы, ж самые умные...а все остальные дураки и ничтожества.Хто не за пороха - тот зрадник!, рука масквы!....Жаль что есть люди ведущиеся на всю эту пропаганду и на манипуляции .Ну да ладно, каждый все равно при своем мненнии, тут ничего не поможет.Хотите гарант'ии 100% болота и пренебрежительного отношения со стороны властей к вам как к граждананину еще на 5 лет - ваше право.Только потом не удивляйтесь что это право (голоса) могут и тихонечко забрать - а зачем верующим право выбора. у нас же своя церковь есть и всё прекрасно, а все наши материальные блага обеспечит мвф и субсидии. Ну и вот сейчас с Божьей помощью только запишем в Конституцию куда мы идем и все - и нас туда в обязательном порядке включат.Всё. извольте откланяться.