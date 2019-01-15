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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:53

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

Аааааа! Египет на 12м, Израиль - на 16м..... Сцуко.... Порвало. При этом Израиль, который в 2018м жестко поимел "вторую" по силе армию мира, в воздухе над Сирией, и даже не извинился, опустился на одну позицию. А позиции бензоколонки, которая весь год пугала мир компьютерной анимацией и которую в этом же году американцы просто обнулили за 30 минут в первом же прямом боестолкновении с 0 потерь со своей стороны - незыблемы.

Уберите от меня этот рейтинг подальше и больше никогда не показывайте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:28

  airmax78 написав:Я когда читаю, как Пороха поносят какие-то ничтожества, мне становится грустно от того, сколько у нас неблагодарных и недалеких сограждан. Голосовать за Бойко или за Тимоху или за Вилкула это по ту сторону добра и зла. Ставить на одну ступень Пороха и клоуна с корпоративов или отставного полковника ни одного дня не служившего в регулярной армии и ничего из себя не представляющего - какие опилки в голове надо иметь?
Сори за грубость.


Ну да, ваше превосходительство, мы, т.е. вы, ж самые умные... :mrgreen: а все остальные дураки и ничтожества.
Хто не за пороха - тот зрадник!, рука масквы!.... :!:
Жаль что есть люди ведущиеся на всю эту пропаганду и на манипуляции . :(
Ну да ладно, каждый все равно при своем мненнии, тут ничего не поможет.

Хотите гарант'ии 100% болота и пренебрежительного отношения со стороны властей к вам как к граждананину еще на 5 лет - ваше право.
Только потом не удивляйтесь что это право (голоса) могут и тихонечко забрать - а зачем верующим право выбора. у нас же своя церковь есть и всё прекрасно, а все наши материальные блага обеспечит мвф и субсидии. Ну и вот сейчас с Божьей помощью только запишем в Конституцию куда мы идем и все - и нас туда в обязательном порядке включат. :lol:

Всё. извольте откланяться. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 січ, 2019 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:31

  airmax78 написав:Аааааа! Египет на 12м, Израиль - на 16м..... Сцуко.... Порвало. При этом Израиль, который в 2018м жестко поимел "вторую" по силе армию мира, в воздухе над Сирией, и даже не извинился, опустился на одну позицию. А позиции бензоколонки, которая весь год пугала мир компьютерной анимацией и которую в этом же году американцы просто обнулили за 30 минут в первом же прямом боестолкновении с 0 потерь со своей стороны - незыблемы.

Уберите от меня этот рейтинг подальше и больше никогда не показывайте.


Для "знатока" воздушных боев в Сирии.
Между Россией и Израилем существует договоренность не воевать в Сирии, поэтому Нетаньяху и ездит так часто в Москву, а 9 мая прошелся даже с фото рядом с Путиным.В Сирии Израиль воюет с Ираном и его сателлитом Хезболлой.
А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:50

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  shapo написав:А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее

Він прилетів підписати ЗВТ з Ізраїлем, що і вдало зробив. :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:54

  shapo написав:
  airmax78 написав:Аааааа! Египет на 12м, Израиль - на 16м..... Сцуко.... Порвало. При этом Израиль, который в 2018м жестко поимел "вторую" по силе армию мира, в воздухе над Сирией, и даже не извинился, опустился на одну позицию. А позиции бензоколонки, которая весь год пугала мир компьютерной анимацией и которую в этом же году американцы просто обнулили за 30 минут в первом же прямом боестолкновении с 0 потерь со своей стороны - незыблемы.

Уберите от меня этот рейтинг подальше и больше никогда не показывайте.


Для "знатока" воздушных боев в Сирии.
Между Россией и Израилем существует договоренность не воевать в Сирии, поэтому Нетаньяху и ездит так часто в Москву, а 9 мая прошелся даже с фото рядом с Путиным.В Сирии Израиль воюет с Ираном и его сателлитом Хезболлой.
А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее

Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:05

airmax78 shapo Alex2007
Ок. Тут всі такі ідеологи зібралися. 1-й за Пороха, 2-й та 3-й проти Пороха. Але за кого вони? А найголовніше за які заслуги?
З плюсів Пороха:
1) зменшив розмір кормушки і продовжує це робити. Тепер більше бюджету йде на саме діло, а не розсипається по карманам передаючих;
2) почав вводити хоча б якусь відповідальність за виконану роботу для держави (як мінімум перевірка стану відремонтованих доріг);
3) всі кричать, що він розвалює країну, аби потім все спихнути на попередників - так хай посидить ще срок і сам вигрібає після себе. А там подивимось куля в лоб, чи всі в шоколаді.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:15

  jeugen написав:airmax78 shapo Alex2007
Ок. Тут всі такі ідеологи зібралися. 1-й за Пороха, 2-й та 3-й проти Пороха. Але за кого вони? А найголовніше за які заслуги?
З плюсів Пороха:
1) зменшив розмір кормушки і продовжує це робити. Тепер більше бюджету йде на саме діло, а не розсипається по карманам передаючих;
2) почав вводити хоча б якусь відповідальність за виконану роботу для держави (як мінімум перевірка стану відремонтованих доріг);
3) всі кричать, що він розвалює країну, аби потім все спихнути на попередників - так хай посидить ще срок і сам вигрібає після себе. А там подивимось куля в лоб, чи всі в шоколаді.

На своем основном направлении - во внешней политике - он сделал для Украины на порядок больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:44

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  airmax78 написав:На своем основном направлении - во внешней политике - он сделал для Украины на порядок больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые.

Ви маєте на увазі про напрям розвитку. Адже зробити більше ніж Кучма з Януковичем - важкувато. Просто, вже немає чого прокакувать.
І здається мені, що після проголошення незалежності та зняттям Кравчука з президентства - ми автоматично перетворилися на колонію з маріонеточним урядом, бюджетом, ...
А зараз, точніше в 2013-му - маємо повторне проголошення незалежності. З аналогічними наслідками.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:14

  jeugen написав:airmax78 shapo Alex2007
Ок. Тут всі такі ідеологи зібралися. 1-й за Пороха, 2-й та 3-й проти Пороха. Але за кого вони? А найголовніше за які заслуги?
З плюсів Пороха:
1) зменшив розмір кормушки і продовжує це робити. Тепер більше бюджету йде на саме діло, а не розсипається по карманам передаючих;
2) почав вводити хоча б якусь відповідальність за виконану роботу для держави (як мінімум перевірка стану відремонтованих доріг);
3) всі кричать, що він розвалює країну, аби потім все спихнути на попередників - так хай посидить ще срок і сам вигрібає після себе. А там подивимось куля в лоб, чи всі в шоколаді.


1)Янукович через стройки уже грабил бюджет, этот ничем не лучше и откаты ничуть не меньше
2) Примеры посадок за завышенные на порядок сметы и хреновое качество
3) Если не дай бог Порошенко посиди ещё срок, то в стране мало кто останется-работоспособная молодёжь её покинет, а пенсионеры от таких цен на все,включая все время дорожающую коммуналку и медобслуживание просто вымрут
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:35

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  shapo написав:1)Янукович через стройки уже грабил бюджет, этот ничем не лучше и откаты ничуть не меньше
2) Примеры посадок за завышенные на порядок сметы и хреновое качество
3) Если не дай бог Порошенко посиди ещё срок, то в стране мало кто останется-работоспособная молодёжь её покинет, а пенсионеры от таких цен на все,включая все время дорожающую коммуналку и медобслуживание просто вымрут

І знову проти Порошенка. Які плюси мають інші варіанти?
І додатково з плюсів Пороху, дякую що нагадав: він хоть дає можливість виїхати тим, хто бажає іншого життя. По його конкурентам (окрім Зеленського, він новенький) можу сказати, що буде все так само тільки закриють кордон. І вимруть не тільки пенсіонери, а й працездатна молодь.
І навіть закінчивши конфлікт на Донбасі - пошлють більшість відновлювати цей Донбас, а це все буде проходити через розмінування полів своїми тушками...
Адже, як не крути - а ВОРам хочеться до дому. В Єнакієво та Макіївці при політичній силі в честь двигуна Субару буде небувалий розквіт.
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