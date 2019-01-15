Що турбує українців найбільше (опитування)

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shapo написав:Для "знатока" воздушных боев в Сирии. Между Россией и Израилем существует договоренность не воевать в Сирии, поэтому Нетаньяху и ездит так часто в Москву, а 9 мая прошелся даже с фото рядом с Путиным.В Сирии Израиль воюет с Ираном и его сателлитом Хезболлой. А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее
airmax78 написав:Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение?
Ну почему порохоботы настолько примитивны. Стоит только услышать что кто-то поехал в Москву или о чем-то договорился с Россией сразу кричат зрада. Плевать я хотел и на Россию, и на Путина, а вот Израиль мне близок и знаю его почти наверняка получше всей здешней публики. Поэтому когда другой порохобот lapay радуется как Порошенко подписал в Израиле соглашение о ЗСТ, то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля. А вот в 2016г Порошенко не пустили в Израиль и отменили готовящееся с 2014г соглашение о квотах на работу для 20000 украинских строителей в Израиле. По одной простой причине - Украина с великим "дипломатом" Порошенко и Климкиным голосовала за палестинские резолюции. Нетаньягу хоть последователен в защите интересов страны и готов договариваться хоть с чертом для ее процветания и безопасности, а здесь по инерции сделали по-Обамовски, сейчас опомнились и проголосовали по-Трамповски. Вот только при чем тут интересы Украины?
jeugen написав:І знову проти Порошенка. Які плюси мають інші варіанти? І додатково з плюсів Пороху, дякую що нагадав: він хоть дає можливість виїхати тим, хто бажає іншого життя. По його конкурентам (окрім Зеленського, він новенький) можу сказати, що буде все так само тільки закриють кордон. І вимруть не тільки пенсіонери, а й працездатна молодь..
Бред сивой кобылы. Никто ничего не закроет, Украина не Туркмения с выездными визами. Выезжали всегда и до Порошенко начиная с 90-х при всех президентах. Заслуга Пороха только в том, что при нем процесс покидания страны из обычного шторма перешел в девятый вал, примерно как в начале 90-х.
jeugen написав:І навіть закінчивши конфлікт на Донбасі - пошлють більшість відновлювати цей Донбас, а це все буде проходити через розмінування полів своїми тушками...
Попугайте этим бабушек у подъезда. В этой стране уже мало кто чего боится т.к. не уважают власть.
jeugen написав:, як не крути - а ВОРам хочеться до дому. В Єнакієво та Макіївці при політичній силі в честь двигуна Субару буде небувалий розквіт.
airmax78 написав:Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение?
Ну почему порохоботы настолько примитивны. Стоит только услышать что кто-то поехал в Москву или о чем-то договорился с Россией сразу кричат зрада. Плевать я хотел и на Россию, и на Путина, а вот Израиль мне близок и знаю его почти наверняка получше всей здешней публики. Поэтому когда другой порохобот lapay радуется как Порошенко подписал в Израиле соглашение о ЗСТ, то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля. А вот в 2016г Порошенко не пустили в Израиль и отменили готовящееся с 2014г соглашение о квотах на работу для 20000 украинских строителей в Израиле. По одной простой причине - Украина с великим "дипломатом" Порошенко и Климкиным голосовала за палестинские резолюции. Нетаньягу хоть последователен в защите интересов страны и готов договариваться хоть с чертом для ее процветания и безопасности, а здесь по инерции сделали по-Обамовски, сейчас опомнились и проголосовали по-Трамповски. Вот только при чем тут интересы Украины?
А как вы, непримитивный, думаете, почему в 2014м Украина голосовала за палестинские резолюции, а в 2018м решили поддерживать Израиль? Что так сильно изменилось?
shapo написав:то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.
І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.
Все, что пока сделала Украина - воздержалась при голосовании в ООН резолюции осуждающей признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. При этом Израиль, "который дружит с Россией", проголосовал ЗА Резолюцию ООН по Крыму.
airmax78 написав:Все, что пока сделала Украина - воздержалась при голосовании в ООН резолюции осуждающей признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. При этом Израиль, "который дружит с Россией", проголосовал ЗА Резолюцию ООН по Крыму.
lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.
Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока
Почитайте историю и результаты 6-дневной войны и войны Судного дня. Вспомните еще раз, что согласно рейтингу globalfirepower, в котором армия Украины деградирует который год подряд, армия Израиля опустилась на 16е место, при том что победоносная армия Египта находится на 12м. Посмеемся вместе.