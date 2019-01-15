Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Вів 22 січ, 2019 13:06

shapo написав: Для "знатока" воздушных боев в Сирии.

Между Россией и Израилем существует договоренность не воевать в Сирии, поэтому Нетаньяху и ездит так часто в Москву, а 9 мая прошелся даже с фото рядом с Путиным.В Сирии Израиль воюет с Ираном и его сателлитом Хезболлой.

А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее Для "знатока" воздушных боев в Сирии.Между Россией и Израилем существует договоренность не воевать в Сирии, поэтому Нетаньяху и ездит так часто в Москву, а 9 мая прошелся даже с фото рядом с Путиным.В Сирии Израиль воюет с Ираном и его сателлитом Хезболлой.А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее

airmax78 написав: Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение? Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение?

Ну почему порохоботы настолько примитивны.Стоит только услышать что кто-то поехал в Москву или о чем-то договорился с Россией сразу кричат зрада.Плевать я хотел и на Россию, и на Путина, а вот Израиль мне близок и знаю его почти наверняка получше всей здешней публики.Поэтому когда другой порохобот lapay радуется как Порошенко подписал в Израиле соглашение о ЗСТ, то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.А вот в 2016г Порошенко не пустили в Израиль и отменили готовящееся с 2014г соглашение о квотах на работу для 20000 украинских строителей в Израиле. По одной простой причине - Украина с великим "дипломатом" Порошенко и Климкиным голосовала за палестинские резолюции.Нетаньягу хоть последователен в защите интересов страны и готов договариваться хоть с чертом для ее процветания и безопасности, а здесь по инерции сделали по-Обамовски, сейчас опомнились и проголосовали по-Трамповски.Вот только при чем тут интересы Украины?