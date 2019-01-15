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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:06

  shapo написав:Для "знатока" воздушных боев в Сирии.
Между Россией и Израилем существует договоренность не воевать в Сирии, поэтому Нетаньяху и ездит так часто в Москву, а 9 мая прошелся даже с фото рядом с Путиным.В Сирии Израиль воюет с Ираном и его сателлитом Хезболлой.
А вот почему Феофил III, патриарх Иерусалимский, сославшись на нездоровье вчера не принял прилетевшего для этой встречи Порошенко гораздо интереснее



  airmax78 написав:Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение?


Ну почему порохоботы настолько примитивны.
Стоит только услышать что кто-то поехал в Москву или о чем-то договорился с Россией сразу кричат зрада.
Плевать я хотел и на Россию, и на Путина, а вот Израиль мне близок и знаю его почти наверняка получше всей здешней публики.
Поэтому когда другой порохобот lapay радуется как Порошенко подписал в Израиле соглашение о ЗСТ, то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.
А вот в 2016г Порошенко не пустили в Израиль и отменили готовящееся с 2014г соглашение о квотах на работу для 20000 украинских строителей в Израиле. По одной простой причине - Украина с великим "дипломатом" Порошенко и Климкиным голосовала за палестинские резолюции.
Нетаньягу хоть последователен в защите интересов страны и готов договариваться хоть с чертом для ее процветания и безопасности, а здесь по инерции сделали по-Обамовски, сейчас опомнились и проголосовали по-Трамповски.
Вот только при чем тут интересы Украины?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:16

  jeugen написав:І знову проти Порошенка. Які плюси мають інші варіанти?
І додатково з плюсів Пороху, дякую що нагадав: він хоть дає можливість виїхати тим, хто бажає іншого життя. По його конкурентам (окрім Зеленського, він новенький) можу сказати, що буде все так само тільки закриють кордон. І вимруть не тільки пенсіонери, а й працездатна молодь..


Бред сивой кобылы.
Никто ничего не закроет, Украина не Туркмения с выездными визами.
Выезжали всегда и до Порошенко начиная с 90-х при всех президентах.
Заслуга Пороха только в том, что при нем процесс покидания страны из обычного шторма перешел в девятый вал, примерно как в начале 90-х.



  jeugen написав:І навіть закінчивши конфлікт на Донбасі - пошлють більшість відновлювати цей Донбас, а це все буде проходити через розмінування полів своїми тушками...


Попугайте этим бабушек у подъезда. В этой стране уже мало кто чего боится т.к. не уважают власть.


  jeugen написав:, як не крути - а ВОРам хочеться до дому. В Єнакієво та Макіївці при політичній силі в честь двигуна Субару буде небувалий розквіт.


Это они вам по-секрету рассказали о своих планах?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:33

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  shapo написав:то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.

І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:34

  shapo написав:
  airmax78 написав:Почему хейтеры Пороха, если чуть поскрести, оказываются фанатами кацапстана и xyiла? Совпадение?


Ну почему порохоботы настолько примитивны.
Стоит только услышать что кто-то поехал в Москву или о чем-то договорился с Россией сразу кричат зрада.
Плевать я хотел и на Россию, и на Путина, а вот Израиль мне близок и знаю его почти наверняка получше всей здешней публики.
Поэтому когда другой порохобот lapay радуется как Порошенко подписал в Израиле соглашение о ЗСТ, то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.
А вот в 2016г Порошенко не пустили в Израиль и отменили готовящееся с 2014г соглашение о квотах на работу для 20000 украинских строителей в Израиле. По одной простой причине - Украина с великим "дипломатом" Порошенко и Климкиным голосовала за палестинские резолюции.
Нетаньягу хоть последователен в защите интересов страны и готов договариваться хоть с чертом для ее процветания и безопасности, а здесь по инерции сделали по-Обамовски, сейчас опомнились и проголосовали по-Трамповски.
Вот только при чем тут интересы Украины?

А как вы, непримитивный, думаете, почему в 2014м Украина голосовала за палестинские резолюции, а в 2018м решили поддерживать Израиль? Что так сильно изменилось?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:07

  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:08

  lapay написав:
  shapo написав:то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.

І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.

Все, что пока сделала Украина - воздержалась при голосовании в ООН резолюции осуждающей признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. При этом Израиль, "который дружит с Россией", проголосовал ЗА Резолюцию ООН по Крыму.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:08

  airmax78 написав:А как вы, непримитивный, думаете, почему в 2014м Украина голосовала за палестинские резолюции, а в 2018м решили поддерживать Израиль? Что так сильно изменилось?


Я уже писал.
В США другой президент - читайте внимательно не только свою писанину
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:11

  airmax78 написав:Все, что пока сделала Украина - воздержалась при голосовании в ООН резолюции осуждающей признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. При этом Израиль, "который дружит с Россией", проголосовал ЗА Резолюцию ООН по Крыму.


http://rusjev.net/2018/11/16/izrail-pod ... po-kryimu/
вы хоть гуглили прежде чем чушь писать

А это в 2016г

https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics ... 75739.html
Востаннє редагувалось shapo в Вів 22 січ, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:12

  shapo написав:
  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока

Почитайте историю и результаты 6-дневной войны и войны Судного дня. Вспомните еще раз, что согласно рейтингу globalfirepower, в котором армия Украины деградирует который год подряд, армия Израиля опустилась на 16е место, при том что победоносная армия Египта находится на 12м.
Посмеемся вместе.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:14

  shapo написав:
  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока

Я правильно зрозумів - Україна нічого не підтримувала, тобто пан сіоніст збрехав?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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