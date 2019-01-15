Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

  shapo написав:
  airmax78 написав:Все, что пока сделала Украина - воздержалась при голосовании в ООН резолюции осуждающей признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. При этом Израиль, "который дружит с Россией", проголосовал ЗА Резолюцию ООН по Крыму.


http://rusjev.net/2018/11/16/izrail-pod ... po-kryimu/
вы хоть гуглили прежде чем чушь писать

И что вы хотели сказать? Израиль, премьер которого "фоткается с xyiлом 9 мая", проголосовал ЗА резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в аннексированном Россией Крыму.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:18

  airmax78 написав:Почитайте историю и результаты 6-дневной войны и войны Судного дня..


И что?
Завоеванный Синай отдали Египту в обмен на Кемп-Дэвидские соглашения хотя и зря,но мирный договор с признанием границ заключен, как и с Иорданией по границам 1967г


  airmax78 написав:Вспомните еще раз, что согласно рейтингу globalfirepower, в котором армия Украины деградирует который год подряд, армия Израиля опустилась на 16е место, при том что победоносная армия Египта находится на 12м.
Посмеемся вместе.


Сейчас,к сожалению, ЦАХАЛ не тот, что был 45 лет назад и нуждается в реформировании , поэтому доля истины в рейтинге есть
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:20

shapo И в чем противоречие? Украина голосует против узаконения захваченных Израилем территорий. Израиль относится к этому с пониманием и поддерживает Украину. Дипломатическая работа идет. Несмотря на схожесть проблем Украины и Палестины, сближение у Украины идет с Израилем, потому что модель Израиля нам ближе и Украине надо равняться на Израиль, а не на Палестину. У Палестины же, полным ходом идет сближение с рашкой - потому что рашка друг всех террористов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:21

  airmax78 написав:И что вы хотели сказать? Израиль, премьер которого "фоткается с xyiлом 9 мая", проголосовал ЗА резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в аннексированном Россией Крыму.


Да, проголосовал.
У вас возражения или 2 события у вас не укладываются в прямую линию?
Так Россия и с Ираном дружит, и Хамас с Хезболлой принимает, и что, нужно ей за это обьявить войну?
Россия у Израиля пока ничего не аннексировала как у Украины которая ей войну почему-то не обьявляет
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:22

  airmax78 написав:shapo И в чем противоречие? Украина голосует против узаконения захваченных Израилем территорий.


Напомните у кого Израиль их захватил
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:30

  jeugen написав:І знову проти Порошенка. Які плюси мають інші варіанти?
І додатково з плюсів Пороху, дякую що нагадав: він хоть дає можливість виїхати тим, хто бажає іншого життя. По його конкурентам (окрім Зеленського, він новенький) можу сказати, що буде все так само тільки закриють кордон. І вимруть не тільки пенсіонери, а й працездатна молодь.
І навіть закінчивши конфлікт на Донбасі - пошлють більшість відновлювати цей Донбас, а це все буде проходити через розмінування полів своїми тушками...
Адже, як не крути - а ВОРам хочеться до дому. В Єнакієво та Макіївці при політичній силі в честь двигуна Субару буде небувалий розквіт.

Просто неймовірна, вигадана маячня.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:31

  shapo написав:
  airmax78 написав:И что вы хотели сказать? Израиль, премьер которого "фоткается с xyiлом 9 мая", проголосовал ЗА резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в аннексированном Россией Крыму.


Да, проголосовал.
У вас возражения или 2 события у вас не укладываются в прямую линию?
Так Россия и с Ираном дружит, и Хамас с Хезболлой принимает, и что, нужно ей за это обьявить войну?
Россия у Израиля пока ничего не аннексировала как у Украины которая ей войну почему-то не обьявляет

Я не вижу дипломатического провала Украины в отношениях с Израилем, на который вы намекаете. Наоборот. Я вижу сближение позиций, налаживание сотрудничества. И т.к. Израиль никогда не будет союзником России, сколько бы Нитаньяху или кто-либо еще не фоткался с xyiлом - такой союзник нам нужен.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:38

  airmax78 написав:Я не вижу дипломатического провала Украины в отношениях с Израилем, на который вы намекаете. Наоборот. Я вижу сближение позиций, налаживание сотрудничества. И т.к. Израиль никогда не будет союзником России, сколько бы Нитаньяху или кто-либо еще не фоткался с xyiлом - такой союзник нам нужен.


Сейчас все прекрасно, а 2 года назад было наоборот.
Израиль как и многие страны в отличие от Украины отстаивает свои интересы хотя на него давление многократно больше чем на Украину из-за арабского лобби в европе и США и традиционного европейского антисемитизма.
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