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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:54

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

Просто представьте себе любого из той своры, которая сейчас рвется к власти, на переговорах на высшем уровне. За трибуной в ООН и т.д. Это же опять будет срань и позор. Порох - первый украинский президент, за которого не было стыдно во время его выступлений и который реально добивался поставленных целей в переговорах с цивилизованными странами. До него президенты Украины могли кое-как договориться о чем-то только с рашкой. И то, только постоянно идя на уступки и вставая раком.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:56

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  shapo написав:Так какой кордон порушил Израиль,ась?
И кто такой "сионист"?

Я розумію єврейську звичку відповідати питанням на питання, і сам так частенько роблю, але, все ж таки, мої питання були першими, а відповіді так і не було. А тролити, поки не побачу відповіді на свої питання, я можу довго, дуже довго, пане сіоніст. :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:03

  lapay написав:Я розумію єврейську звичку відповідати питанням на питання, і сам так частенько роблю, але, все ж таки, мої питання були першими, а відповіді так і не було. А тролити, поки не побачу відповіді на свої питання, я можу довго, дуже довго, пане сіоніст. :)


Опять примитивно врете.
Напоминаю -
  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока

Про сиониста как и про границы Израиля нечего сказать кроме того что было в СССР хотя по возрасту вроде не должен знать. И причина простая - ты не в теме.
А про интересы Украины только что показал на примере израильско-украинских отношений в 2016 и 2018г.
Можно продолжить про заключенные Яреськой договоренности МВФ и т.д., но их тут обсасывали неоднократно.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:16

  shapo написав:
Опять примитивно врете.
Напоминаю -
  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока

А не треба виривати фразу з контекста:
  lapay написав:
  shapo написав:то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.

І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.

Де доказ твердженню "это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля"? За що саме голосувала Україна в ООН в 2018?

Про сиониста как и про границы Израиля нечего сказать кроме того что было в СССР хотя по возрасту вроде не должен знать. И причина простая - ты не в теме.
А про интересы Украины только что показал на примере израильско-украинских отношений в 2016 и 2018г.

Сіонізм. Україна голосувала, виходячи зі своїх інтересів, маючи окупований Крим, пане сіоніст, а Ваш улюблений Ізраїль похерив свої національні принципи і, через півроку, таки прийняв прем'єра України, а через два роки таки підписав ЗВТ з Україною.

Можно продолжить про заключенные Яреськой договоренности МВФ и т.д., но их тут обсасывали неоднократно.

Зрадофілам все одно, що смоктати. Те, що від нас вимагають західні партнери, нам же на користь, крім окремих виключень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:50

  airmax78 написав:Порох - первый украинский президент, за которого не было стыдно во время его выступлений и который реально добивался поставленных целей в переговорах с цивилизованными странами. До него президенты Украины могли кое-как договориться о чем-то только с рашкой. И то, только постоянно идя на уступки и вставая раком.

Как бы он со своим переговорным талантом не провозгласил страну Землей Обетованной.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:53

  airmax78 написав:Кто поставил? В чем это выражается?


Провести пять лет в позе просителя - это грандиозный успех.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:07

  lapay написав:
  shapo написав:
Опять примитивно врете.
Напоминаю -
  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока

А не треба виривати фразу з контекста:
  lapay написав:
  shapo написав:то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.

І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.

Де доказ твердженню "это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля"? За що саме голосувала Україна в ООН в 2018?

Про сиониста как и про границы Израиля нечего сказать кроме того что было в СССР хотя по возрасту вроде не должен знать. И причина простая - ты не в теме.
А про интересы Украины только что показал на примере израильско-украинских отношений в 2016 и 2018г.

Сіонізм. Україна голосувала, виходячи зі своїх інтересів, маючи окупований Крим, пане сіоніст, а Ваш улюблений Ізраїль похерив свої національні принципи і, через півроку, таки прийняв прем'єра України, а через два роки таки підписав ЗВТ з Україною.

Можно продолжить про заключенные Яреськой договоренности МВФ и т.д., но их тут обсасывали неоднократно.

Зрадофілам все одно, що смоктати. Те, що від нас вимагають західні партнери, нам же на користь, крім окремих виключень.

Очередной набор слов ни о чем.
Впрочем, другого и не ждал
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:09

  lapay написав:
  shapo написав:
Опять примитивно врете.
Напоминаю -
  lapay написав:І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.


Какой кордон нарушил Израиль,просветите,знаток Ближнего Востока

А не треба виривати фразу з контекста:
  lapay написав:
  shapo написав:то я знаю, что это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля.

І де саме? Україна послідовно дотримується міжнародних правил непорушності кордонів, які порушує Ізраїль.

Де доказ твердженню "это произошло потому, что Украина последний год правильно голосует в ООН в интересах Израиля"? За що саме голосувала Україна в ООН в 2018?

Про сиониста как и про границы Израиля нечего сказать кроме того что было в СССР хотя по возрасту вроде не должен знать. И причина простая - ты не в теме.
А про интересы Украины только что показал на примере израильско-украинских отношений в 2016 и 2018г.

Сіонізм. Україна голосувала, виходячи зі своїх інтересів, маючи окупований Крим, пане сіоніст, а Ваш улюблений Ізраїль похерив свої національні принципи і, через півроку, таки прийняв прем'єра України, а через два роки таки підписав ЗВТ з Україною.

Можно продолжить про заключенные Яреськой договоренности МВФ и т.д., но их тут обсасывали неоднократно.

Зрадофілам все одно, що смоктати. Те, що від нас вимагають західні партнери, нам же на користь, крім окремих виключень.

Очередной набор слов ни о чем и ссылка на у*** определение сионизм а а-ля совок.
Впрочем, другого и не ждал
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:10

  airmax78 написав:Кто поставил? В чем это выражается?

Цена на социальный хлеб в Украине (не в Израиле) уже поднялась, как минимум на 1,20 грн., после отмены дифференцированного тарифа на поставку электроэнергии для юридических лиц до 12-13 грн., по региону. Цены на продукты растут чуть ли не каждый день. Цены на лекарства растут также, некоторые в геометрической прогрессии, к примеру не плохие по качеству недорогие противоглаукомные препараты Хорватского производства стоили месяц назад 46 грн, сейчас 183 грн. Про набор для борща 2018, здесь была статья. Берите калькулятор, переводите в прожиточный минимум обычного пенсионера, бюджетника и т.д. о социальных гарантиях, которых так печется президент и команда в спичах.
Окажу помощь. 20 буханок хлеба на месяц по 12 = 240 грн, подсолнечное масло 4 бутылки по 30 = 120грн, плюс хотя бы молоко по литру на неделю...весь набор потянет уже на 500 грн.
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