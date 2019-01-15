Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Вів 22 січ, 2019 14:54

Просто представьте себе любого из той своры, которая сейчас рвется к власти, на переговорах на высшем уровне. За трибуной в ООН и т.д. Это же опять будет срань и позор. Порох - первый украинский президент, за которого не было стыдно во время его выступлений и который реально добивался поставленных целей в переговорах с цивилизованными странами. До него президенты Украины могли кое-как договориться о чем-то только с рашкой. И то, только постоянно идя на уступки и вставая раком.