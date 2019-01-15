Що турбує українців найбільше (опитування)

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
airmax78 написав:Кто поставил? В чем это выражается?
Цена на социальный хлеб в Украине (не в Израиле) уже поднялась, как минимум на 1,20 грн., после отмены дифференцированного тарифа на поставку электроэнергии для юридических лиц до 12-13 грн., по региону. Цены на продукты растут чуть ли не каждый день. Цены на лекарства растут также, некоторые в геометрической прогрессии, к примеру не плохие по качеству недорогие противоглаукомные препараты Хорватского производства стоили месяц назад 46 грн, сейчас 183 грн. Про набор для борща 2018, здесь была статья. Берите калькулятор, переводите в прожиточный минимум обычного пенсионера, бюджетника и т.д. о социальных гарантиях, которых так печется президент и команда в спичах. Окажу помощь. 20 буханок хлеба на месяц по 12 = 240 грн, подсолнечное масло 4 бутылки по 30 = 120грн, плюс хотя бы молоко по литру на неделю...весь набор потянет уже на 500 грн.
Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь.
airmax78 написав:Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь.
Говорить подобную гнусность, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии, можно только в силу своей духовной и нравственной пустоты, будучи полным индифферентым в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 22 січ, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Говорить подобную гнусность, в силу своей духовной и нравственной пустоты, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии все равно, что быть полным индиферентом в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти.
Ти диви, нарешті почали погоджуватись з тим, що з/п в Україні не доросли до ринкового рівня. Але ж, все-одно проти переїзду до регіону з ринковими з/п? Якесь замкнуте коло виходить.